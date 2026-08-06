Aemet activa este jueves avisos amarillos por tormentas en el interior de Castellón y el de Valencia

Avisos amarillos por tormenta este jueves en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este jueves un predominio de cielo poco nuboso con nubes bajas en las primeras y últimas horas del día, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo durante la tarde en el interior de Castellón y en el interior norte de Valencia (València) por chubascos y tormentas localmente fuertes.

Según la predicción meteorológica, la nubosidad de evolución diurna se desarrollará durante la tarde en el interior de Castellón con probabilidad de chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, sin descartar que se extiendan de forma aislada al interior de Valencia (València).

El aviso amarillo se mantendrá activo entre las 14.00 y las 21.59 horas. En las zonas del interior norte y sur de Castellón se prevé una precipitación acumulada de hasta 25 l en una hora.

Asimismo, Aemet ha advertido de que las tormentas previstas en el interior norte de Castellón, interior sur de Castellón e interior norte de Valencia (València) pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, los mercurios no experimentarán cambios significativos a lo largo de la jornada. Las mínimas serán de 25 grados en las tres capitales provinciales, con una máxima de 33 grados en Castelló de la Plana, 32 grados en la ciudad de Alicante y 31 grados en València.

Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, mientras que durante las horas centrales del día predominarán las componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este jueves es alto en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral norte de la provincia de València, donde se ha establecido un nivel bajo-medio, según ha informado el 112.