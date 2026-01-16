Aemet avisa de la posibilidad de "un importante temporal marítimo" el martes que afectará sobre todo a Castellón - AEMET CV

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera un fin de semana con precipitaciones, que pueden ser fuertes en el norte de Castellón, y el próximo martes hay posibilidad de que se registre "un importante temporal marítimo", que afecte sobre todo al litoral de esta provincia.

Así lo anticipa la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, que señala que que este fin de semana será "variable", con más nubosidad mañana y con precipitaciones, que en el norte de Castellón pueden ser fuertes en algún momento, sobre todo por la mañana, y más débiles y dispersas en el resto. El domingo día más tranquilo, e irá disminuyendo a poco nuboso de sur a norte.

Con tanta nubosidad y precipitaciones, los termómetros van a bajar. No va a hacer un frío excesivo, pero la temperatura media va a estar en valores de entre 1 y 2 °C por debajo del promedio normal de mitad de enero, según los meteorólogos de la agencia.

Desde Aemet avisan de que hay que estar muy atentos, porque el martes se puede producir un importante temporal marítimo que afecte sobre todo al litoral de Castellón, con más intensidad al norte, aunque también se dejará notar en Valencia y norte de Alicante.

El desarrollo del temporal sería muy rápido, ya que el lunes la altura de olas no será significativa, y será durante el martes cuando se desarrollará el temporal.

Además del temporal marítimo, la previsión es que haya lluvias generalizadas, más abundantes y persistentes en Castellón, sobre todo en el norte de la provincia. La situación más adversa sería el martes, por tanto, lejos todavía en el plazo, por lo que Aemet pide estar atentos a las actualizaciones.