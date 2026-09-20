Aemet avisa que el riesgo de incendio sigue siendo alto porque las lluvias se han concentrado en áreas "muy reducidas"

Imagen de archivo de un helicóptero trabajando en las labores de extinción del incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este domingo que el riesgo de incendio continuará siendo alto en la Comunitat Valenciana porque "aunque parezca que en septiembre ha llovido mucho, no ha sido así" y las precipitaciones torrenciales se han concentrado "en áreas muy reducidas de la costa".

Por contra, en el interior y en casi toda la provincia de Castellón, la lluvia ha sido "escasa", señala en un mensaje en su cuenta de la red socia X.

"Dado que venimos de meses de mucho calor y los próximos días estarán caracterizados por la estabilidad y temperaturas superiores a las normales para estas fechas, el riesgo de incendio continuará siendo alto, sobre todo por la gran cantidad de combustible en la montaña", señala la entidad.

Por tanto, advierte que aunque haya "refrescado" y haya llovido "un poco" en zonas del interior, "no hay que bajar la guardia y hay que seguir extremando las precauciones en la montaña y zonas forestales" y pide estar atentos a los consejos y normas de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió este sábado un nuevo boletín informativo en el que puso fin a todas las alertas vigentes en la Comunitat Valenciana en la última semana, caracterizada por fuertes precipitaciones que el miércoles dejaron 106 litros/metro cuadrado en localidades como l'Eliana y registros de más de 90 l/m2 en municipios del área metropolitana de València así como acumulados de 81,8 l/m2 este sábado en Xàbia.