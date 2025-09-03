Aemet dice que la mención a la serranía de Cuenca fue "una referencia geógrafica" y no suponía que la dana iba a remitir

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura, sobre el informe de la Generalitat entregado en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana y que recoge las llamadas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias a su Grupo de predicción y Vigilancia, que en las conversaciones se habla de la serranía de Cuenca "como una referencia geográfica" y que "en ningún caso se dice que eso signifique que remite el temporal en la Comunitat Valenciana".

La agencia ha hecho público este miércoles un comunicado para "aclarar" diversas cuestiones "ante las últimas noticias relacionadas con el informe de la Generalitat y los avisos de Aemet a Emergencias sobre la dana".

En primer lugar, señala que los primeros avisos de nivel rojo en la provincia de Valencia "se activaron a las 7:36 horas de la mañana (del 29 de octubre) y a las las 9:41 ya se encontraba en aviso rojo la mayor parte de la provincia, situación en la que se mantuvo de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas la zona donde se produjeron las precipitaciones más abundantes".

Según el Plan Meteoalerta de Aemet, prosiguen, "los umbrales de precipitación que dan lugar a la activación de un aviso rojo suponen que el peligro es extraordinario y que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".

La recomendación, en ese caso, es la siguiente: "Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno".

En cuanto a las informaciones surgidas sobre que Aemet informaba de que "la dana iba hacia Cuenca", la agencia dice que lo que ha transcendido de las conversaciones publicadas en medios de comunicación es que su personal "transmitía telefónicamente a las 9:43 a Emergencias de la Comunitat Valenciana la activación de avisos rojos en el norte de la provincia de Valencia, y que se consideraba que el momento álgido del episodio podría estar 'en el interior' en torno a las 18 horas".

Así, "se habla de la serranía de Cuenca como una referencia geográfica ("Un poquito más hacia la serranía de Cuenca") y en ningún caso se dice que eso signifique que remite el temporal en la Comunitat Valenciana", subraya.

En la llamada posterior --a las 11:26 horas de aquella jornada-- que atiende José Ángel Núñez, jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, el interlocutor de Emergencias le informa de que se ha constituido el Cecopal del Ayuntamiento de València y de que tienen información de que las lluvias van a ir "hacia la serranía de Cuenca", a lo que Núñez responde "eso, sí".

"LA MAYOR ADVERSIDAD ESTÁ EN EL INTERIOR"

"Nuevamente se trata de una referencia geográfica y no implica que el temporal fuese a remitir en la provincia de Valencia. De hecho, tras esa respuesta, Núñez ofrece una detallada descripción de la situación en la que menciona que la mayor adversidad está en el interior de la Comunitat Valenciana y que por la tarde se desplazará hacia el norte de la provincia de Valencia y a Castellón, también en el interior de esa provincia, sin mencionar en ningún momento la serranía de Cuenca, algo que tampoco hizo en ninguna de sus declaraciones a los medios de comunicación como portavoz de Aemet", expone el organismo.

Por lo tanto, insiste, "la mención a la serranía de Cuenca se realizó fundamentalmente como una referencia geográfica para informar de que el temporal iba a ser más intenso en zonas de interior que de costa y en ningún caso, por parte de Aemet, se menciona que ello suponga una remisión del temporal durante la tarde del 29 de octubre".