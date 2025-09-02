Aemet dijo al CCE el 29O a las 13.20 que la lluvia tendía al interior norte con previsión de acumulados "sorprendentes"

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Subdirección General de Emergencias entregado en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana recoge las llamadas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al Grupo de predicción y Vigilancia de la Agencia Estatal de Meteorología los días 28 y 29, con sus transcripciones, en las que se comenta la evolución de los avisos.

En concreto, el día de las riadas, a las 13.20 horas, y ante las preguntas por la situación prevista para la ciudad de València, donde ya se había constituido el Cecopal, el predictor de Aemet explica que las intensidades "tienden a ir cada vez más hacia el interior y hacia el norte" pero advierte de los "acumulados", que se prevén para esa zona "sorprendentes": "los modelos están dando unas acumulaciones en el interior norte a 12 horas y que se van manteniendo a lo largo del miércoles por la mañana que son impresionantes, entonces claro, eso a las cuencas de los ríos y demás, se va acumulando y puede llegar al litoral en forma de crecidas".

Sin embargo, agrega que la crecida "ya es otra cosa" y el predictor desconoce las implicaciones. Así consta en una de las transcripciones que obran en el documento entregado al juzgado, consultado por Europa Press, ante la petición formulada por la magistrada instructora para que Emergencias informara si se solicitó a Aemet "ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer la evolución".

Esa llamada de emergencias --se hizo la transcripción mediante la escucha de las registradas en el sistema-- se produce para hacer una consulta sobre la predicción en una zona meteo "más localizada" como es la de València y la evolución para las siguientes horas por los avisos rojos vigentes.

"La previsión es que lo más complicado se dé en lo que es el interior, si bien es verdad que a partir de las dos del mediodía por zonas más cercanas a todo lo que sería, un poquito más al interior: Náquera, Serra, toda esa zona más de interior, pues sí que podría quedar un poco afectada, pero lo que es la capital, no tiene pinta de que vaya a tener tanta afectació (...). Sobre todo, es para la tarde hacia el interior, que va como, lo que sería Ademuz", detalla el interlocutor de Aemet, mientras que para el miércoles se esperan en Castellón, en la zona interior pegada a Gúdar y la Ibérica.

A las 16.16 horas, vuelve a haber una conexión donde el técncio de Aement informa de que vuelven a activar el aviso rojo en el litoral sur porque en la parte norte de la zona cerca de l'Albufera "se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora" y también hay informes de un posible tornado por Alginet.

Desde Emergencias señalan que no les consta esa información y añaden que, de haber entrado algún aviso de ese tipo "sería el comentario de la tarde porque era lo único que nos faltaba". "Vamos a volver a poner rojo para las próximas dos horas y luego un poco más tarde se decidirá si se alargan los rojos que hay en el norte", detalla el técnico de Aemet.

La persona que le contacta en Emergencias señala que, en esos momentos, la "zona cero" está en La Plana-Utiel Requena, a la que es "imposible acceder porque las carreteras están cortadas, la A-3 está colapsada y no se puede llegar a estos municipios y hay barriadas que están inundadas como consecuencia del desbordamiento del río Magro".

Por este motivo le traslada el interés de conocer "la evolución en lo que es esa zona en concreto" por "si el rojo va a seguir evolucionando y va a llover en otras partes, bien, es que allí están rondando ya los 300 litros en 12 horas".

"SERRANÍA DE CUENCA"

El técnico de Aemet señala que, de 15 a 18, el modelo muestra "un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste" y que de las 18 a 21 "el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca hacia la meseta". Y añade: "en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo, pero con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que vas sumando litros a los que ya se han acumulado".

En cuanto al litoral norte de Valencia, el técnico de Aemet afirma que "no parece que vaya a pasar por encima de la ciudad de València", sino "poco más hacia el oeste". "Esto es el movimiento probable de la tormenta que hay ahora en la próxima hora, hay movimiento lento hacia el nor-noroeste pasando hacia el oeste de la ciudad de Valencia, no por encima, sino en las poblaciones que hay al oeste de Valencia cercanas" y, por ese motivo, se iba a decretar el aviso rojo en el litoral sur.

La primera llamada de Aemet a Emergencias se registraa las 7.31 horas del día de la dana, para comunicar que se acaba de emitir un aviso rojo en el litoral sur de Valencia, tanto de intensidad como de persistencia, hasata las 12.00 horas. A las 7.54, Aemet vuelve a llamar para subir la previsión del litoral norte a naranja hasta las 15.00 y a las 9.43 horas hace una nueva llamada para comunicar que se "abre en rojos los dos norte", el interior y litoral norte.

"De momento hasta las 18.00. El momento álgido puede ser alas 18.00 en el interior", y tanto de "intensidad como por acumulación". Preguntado por si hay previsión de que las tormentas suban hacia Castellón, el técnico añade: "Un poquito más hacia la serranía de Cuenca que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Parece, ¿vale? Igual que a las 12 de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual naranja no es descartable, pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora".

La siguiente llamada es a las 11.36 con el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, quien preguntado por si conforme avancen las horas las lluvias van a ir hacia la Serranía de Cuenca, contesta: "Eso sí". "Es una situación de interior, no de estrictamente interior, prelitoral, hay mucho viento, y el viento es lo que hace desplazar la lluvia hacia el interior", explica, y subraya que los sistemas "se van a ir desplazándose hacia el norte, bueno avanzando hacia el norte de la provincia y ya penetrando a Castellón". En este momento, la zona más complicada es La Hoya de Buñol y La Canal de Navarrés.