Aemet prevé acumulación de nieve inferior a 2 mm en el interior sur de Valencia y el interior norte de Alicante

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una acumulación de nieve inferior a 2 mm en el interior sur de Valencia e interior norte de Alicante durante las próximas 12 horas, hasta las siete de la mañana de este martes.

Aemet recuerda que siguen activados los avisos amarillos por nevadas: hasta las 22 horas en el interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia; hasta las 3 horas en el interior sur de Valencia; hasta las 8 horas en el interior norte de Alicante.

El impacto de las nevadas es probable en todo el interior, pero sobre todo en el interior de Valencia e interior norte de Alicante, donde ha habido precipitaciones débiles esta tarde, puede nevar esta noche y se pueden formar placas de hielo que hagan peligrosa la conducción, explica el organismo estatal en redes sociales.

Tras una tarde de Reyes con precipitaciones poco significativas, con alguna lluvia dispersa por zonas centrales de Valencia y extremo sur de Alicante, Aemet prevé que irá despejando durante la madrugada.

Según indica, la masa de aire frío es muy seca y las temperaturas mínimas irán acercándose a la helada en el litoral tanto este martes como el miércoles. A partir de media mañana de este martes arreciará el viento en el norte de Castellón, donde habrá rachas muy fuertes.