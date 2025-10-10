Aemet rebaja de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur de Alicante

Avisos de Aemet en la Comunitat Valenciana para el viernes 10 de octubre de 2025 por la tarde, consultados a las 18.00 horas - AEMET

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado este viernes por la tarde de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur de Alicante durante la dana Alice. En la provincia de Castellón también se ha retirado el aviso amarillo y ya no hay para esta jornada.

El nivel naranja implica un riesgo importante por precipitaciones que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y que pueden afectar principalmente a la mitad sur, según ha informado el organismo meteorológico sobre las 18.00 horas.

En el resto de la Comunitat Valenciana, el aviso naranja por lluvias continúa en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur e interior sur de Valencia.

Por su parte, se mantiene el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte e interior norte de Valencia y en el interior de Alicante por precipitaciones que pueden acumular en una hora 20 l/m2.