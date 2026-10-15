La AEPD archiva la denuncia en la que el alcalde de Elche acusó al PSPV de revelar su dirección

Archivo - El alcalde de Elche (Alicante), el 'popular' Pablo Ruz (i), y el portavoz socialista en el consistorio ilicitano, Héctor Díez (d), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la denuncia en la que el alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), acusó al grupo municipal del PSPV de revelar la dirección de su vivienda durante una rueda de prensa en septiembre de 2025. El primer edil ya ha avanzado su intención de recurrir la decisión y que se reserva "la posibilidad de emprender acciones penales".

En una comparecencia ante los medios este jueves, el portavoz socialista, Héctor Díez, ha dado a conocer el archivo de la denuncia --que, según esta formación, el organismo firmó el pasado 25 de septiembre-- y ha señalado "con rotundidad" que "la verdad y la honestidad prevalecen sobre el engaño y la manipulación", al tiempo que ha sostenido que se ha demostrado que "el PSOE nunca difundió públicamente" la dirección de Ruz.

Según Díez, el alcalde "ha usado este tema durante un año para tapar lo que realmente es importante", que, desde su punto de vista, es "cómo obtuvo una licencia" de obra "en menos de dos meses y medio cuando el resto de ilicitanos tarda unos ocho meses de media".

EL PSPV EXIGE AL ALCALDE QUE "PIDA PERDÓN"

El portavoz de este grupo ha reclamado al primer edil que "pida perdón" porque "ha reprobado" a la concejala del PSPV Patricia Maciá "en el pleno y la ha descalificado durante un año en base a una mentira, porque el PSOE nunca dio publicidad al domicilio del alcalde y es lo que ha ratificado" la AEPD, ha sostenido.

Díez cree que el alcalde se aprovechó "de su condición de primer edil" para pedir a los medios de comunicación "el bruto de las imágenes de la rueda de prensa", que, según el PSPV, "no es pública sino privada", con el fin "de difundirlo él mismo de manera partidista, ya que ningún medio de comunicación lo hizo, atendiendo a su profesionalidad y objetividad, ni el PSOE lo había difundido de manera pública".

Los socialistas han sostenido que Ruz "pidió el bruto de las imágenes para acciones judiciales" y "lo que hizo fue difundirlo en sus redes sociales". Díez ha solicitado al alcalde "que retire de sus redes y de las de su partido y colaboradores ese vídeo".

En este contexto, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento considera que el primer edil "ha hecho el ridículo" con este asunto y que debe "enmendar lo sucedido". "Eso pasa por retirar la reprobación a la señora Maciá y dar publicidad en sus redes de este archivo", ha manifestado.

Esta "maniobra", ha continuado Díez, "ha ido a hacer daño político y personal al PSOE y a la señora Maciá" y "sabiendo que era mentira", y cree que al alcalde "solo le importa el relato". "Somos cargos públicos, representantes de la ciudadanía y estamos aquí para mejorar Elche y ocuparnos de los problemas de la gente y para dar ejemplo y Ruz ha dado el peor ejemplo con esto. Pido a Ruz que reflexiones sobre su manera de hacer política y las consecuencias que tiene", ha apostillado.

Desde el PSPV del consistorio, en un comunicado, creen que la reacción del alcalde ante el anuncio del archivo de la denuncia es el "nerviosismo". "Nosotros hemos recibido esta carta y entendemos que él como denunciante también. Si no salimos nosotros a desvelarlo, el alcalde no tenía ninguna intención de decir nada", han indicado.

RUZ: "ESTÁ ACREDITADO"

Por su parte, Ruz, que ha avanzado que recurrirá el archivo de la denuncia y que incluso se reserva "la posibilidad de emprender acciones penales", ha apuntado, tras reclamarle el PSPV que pida "perdón": "¿Se supone que desvelar la dirección de una persona en una rueda de prensa es correcto? ¿Es bueno? ¿Es moral? Porque está acreditado que así ocurrió".

"¿Se supone que hacer partícipe a toda la ciudad, incluso a todos los medios de comunicación, de la dirección privada de una persona es algo correcto?", se ha preguntado, al tiempo que ha calificado de "inmoral" lo que, según ha sostenido, el grupo socialista "hizo" y que "se atreva a sugerir" que "tiene que pedir perdón".

"En aquella rueda de prensa se desveló la dirección íntegra de mi domicilio. Y es mi domicilio. Solamente tengo uno. Yo no soy un gran tenedor como otros. Tengo una sola casa. Y es gravísimo lo que ocurrió", ha añadido Ruz en declaraciones a los medios de comunicación.

"ABSOLUTAMENTE INDEFENSO"

Así, ha avanzado que estudiándolo con sus abogados interpondrá un recurso al archivo y que se reserva "la posibilidad de emprender" esas "acciones penales contra un acto" que, según sus palabras, lo ha dejado "absolutamente indefenso", al tiempo que lo ha calificado de "gravísimo" e "inmoral".

"A mí en lo particular me ha causado mucho dolor. A mí y a mi familia", ha reiterado Ruz, quien ha agregado sobre el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, que fue "propuesto por el propio presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "en su intento de colonizar las instituciones".

El alcalde ha abundado en que "jamás" el PSOE "ha tenido la decencia de pedir disculpas ni perdón ante un hecho que aconteció, un hecho probado, un hecho real", ha sostenido, y espera que en la formación socialista "guarden la decencia" y "sean conscientes del daño personal" que, ha asegurado, le "han ocasionado".

"Aquí se han vulnerado todos los límites, se han traspasado todas las fronteras, se ha hecho lo que jamás se debe hacer en política, se ha dado la dirección de una persona, que, además, es el alcalde, de manera pública, y, por supuesto, ante esta indefensión, uno tiene que defenderse y tiene que emprender las acciones que considere pertinentes y oportunas", ha sentenciado Ruz.