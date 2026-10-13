El aeropuerto de Alicante-Elche acumula más de 16,8 millones de pasajeros entre enero y septiembre

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández - GVA - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado 16.867.055 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, un 10,1 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, los vuelos operados entre enero y septiembre han sumado 105.474 movimientos, un 10,4% más, según un comunicado de Aena.

Concretamente, la terminal ha anotado 2.127.532 viajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 11,5%. El mercado internacional, mayoritario en estas instalaciones, continúa su senda ascendente y en este mes ha crecido un 12%, con 1.888.158 registrados.

Por otra parte, el tráfico nacional también se ha comportado "positivamente" y ha apuntado 235.923 pasajeros, un 7,1% más. Todo ello, respecto al tráfico comercial y en relación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha encabezado el tráfico de septiembre, con cerca de 700.000 viajeros; seguido de Alemania, con alrededor de 141.000; Países Bajos, con alrededor de 119.000; y Polonia, con alrededor de 117.000.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de septiembre, se han gestionado un total de 13.146 movimientos, lo que implica un aumento del 12,4% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.