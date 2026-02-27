El aeropuerto de Alicante-Elche cierra la pista de vuelo en las noches de marzo por obras de mejora

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha programado el cierre nocturno de la pista de vuelo entre el 2 y el 29 de marzo, en el horario comprendido entre las 00.00 y las 05.59 horas, para acometer obras de mejora y mantenimiento en distintos puntos y realizar algunos trabajos asociados a la construcción de la nueva calle de rodaje.

En relación con esta última obra, cuya ejecución ya está en marcha y cuenta con una inversión de 13.840.000 euros, la nueva calle de rodaje permitirá "incrementar la fluidez del movimiento de aeronaves en la plataforma y optimizar la gestión de las operaciones", según ha indicado Aena en un comunicado.

Asimismo, durante el cierre nocturno se trabajará en la instalación del banco de tubos por el que discurrirá el cableado del sistema de balizamiento asociado a esta infraestructura.

Por otra parte, la regeneración del pavimento existente en la calle de rodaje paralela a la pista, con una inversión de 1.419.135 euros, tiene por objeto "mejorar la capa de rodadura de la calle". La zona de actuación está compuesta por dos franjas de cinco metros de ancho cada una.

Esto supondrá, de acuerdo con Aena, el desmontaje y retirada de cableado de balizamiento, el fresado de las capas de rodadura e intermedia, la pavimentación de estas mismas capas, la ejecución de nuevas rozas de balizamiento, la instalación de nuevo cableado y el repintado de la señalización horizontal.

En paralelo al resto de actuaciones, se acometerá la obra de mejora del pavimento en la cabecera diez de la pista, que cuenta con una inversión de 482.470,56 euros.

Se trata de la mejora del pavimento asfáltico localizado en la zona del umbral de la cabecera diez, con una superficie de actuación de unos 2.200 metros cuadrados.

Además, se retirará el paquete de pavimento afectado y se repondrá la capa de rodadura y parte de la intermedia. Una vez repuesto el pavimento, se realizará el pintado de la señalización horizontal "necesaria" para que la zona de actuación vuelva a su estado operativo.

MANTENIMIENTO

La regeneración del pavimento de la calle de rodaje y de la pista es un mantenimiento "habitual" de la infraestructura y se enmarca en los procesos de mejora continua que se llevan a cabo en el recinto aeroportuario.

De otro lado, el desarrollo de todas las obras ha sido programado de manera pormenorizada y la planificación de los vuelos ha sido ajustada para que las aerolíneas puedan adaptar su programación a las limitaciones a las que obligan estas mejoras, ha concluido Aena.