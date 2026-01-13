El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cierra un 2025 "histórico" con casi 20 millones de viajeros

Archivo - Imagen del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - GVA - Archivo

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado 2025 con 19.950.394 pasajeros registrados en sus instalaciones, es decir, casi 20 millones, por lo que la terminal alicantina ha concluido un año "récord" con "registros históricos" durante todos los meses.

Así lo ha informado Aena en un comunicado, en el que ha concretado que este dato, en relación con el pasado ejercicio, refleja un incremento del 8,5 por ciento, lo que supone un crecimiento de más de 1,5 millones de viajeros respecto a 2024.

En cuanto a los vuelos operados durante 2025, estos también han anotado "cifras históricas" con 126.081 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 8,4% respecto a las operaciones del año anterior.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, ha supuesto el 88% del tráfico total en 2025 y ha experimentado un crecimiento del 10,6% con 17.458.244 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional ha anotado 2.475.216 viajeros, un 4% menos. Todo ello, respecto al tráfico comercial y en relación al ejercicio anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha encabezado el tráfico de 2025 con 6.553.349 viajeros, seguido de Alemania, con 1.242.657; Países Bajos, con 1.235.605; Bélgica, con 1.035.375, y Polonia, con 1.023.583.

Por otro lado, el aeropuerto ha obtenido un diciembre "histórico" al alcanzar 1.318.828 pasajeros, lo que supone un incremento del 8,4% respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto a los vuelos de este mes, el recinto aeroportuario ha operado 9.157, un 9% más que en las mismas fechas del ejercicio anterior.