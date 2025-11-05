El aeropuerto de Alicante-Elche simula un accidente aéreo sobre el mar

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha realizado este miércoles un simulacro general de accidente aéreo con el objetivo de evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en su Plan de Autoprotección. También para comprobar el grado de conocimiento e integración de los diferentes colectivos implicados en la atención de una emergencia aeroportuaria y sus tiempos de reacción y respuesta.

En el ejercicio, se ha simulado el accidente de una aeronave de aviación comercial que tras despegar de la pista del aeropuerto alicantino impacta con una bandada de aves y posteriormente cae al mar.

Esto ha supuesto la activación del Plan de Emergencias Aeronáutico de la Comunitat Valenciana y del Plan de Autoprotección del Puerto de Alicante, además del aeroportuario, según ha explicado Aena en un comunicado.

El simulacro ha comenzado con el aviso del piloto, quien, tras contactar por radio con la torre de control y emitir el mensaje 'mayday, mayday', ha informado del impacto y posterior caída al mar. Tras la verificación de las coordenadas y la confirmación del accidente, se ha activado el protocolo de comunicaciones y se ha avisado a todos los colectivos establecidos en el plan.

Dadas las características de la emergencia, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se constituye como Puesto de Mando de Apoyo al Puesto de Mando Principal, cuya coordinación ostenta el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE).

APOYO A FAMILIARES

La terminal alicantina también ha activado la sala de familiares, que ha contado con la participación de figurantes en el papel de allegados de viajeros del avión siniestrado. Hasta este escenario se ha desplazado personal de Cruz Roja para hacer labores de apoyo psicosocial. En este punto, también ha intervenido la Subdelegación del Gobierno en tareas de coordinación con consulados al recibirse familias de diversas nacionalidades.

Igualmente, la simulación ha requerido la puesta en marcha de medios aéreos, marítimos y terrestres por parte de todos los organismos implicados en la coordinación y resolución de la emergencia.

En concreto, los centros que han participado han sido: Centro de Coordinación y Rescate de Palma de Mallorca (RCC Palma)-Servicio de Búsqueda y Rescate del Ejército del Aire (SAR); Capitanía Marítima, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia; CCE; CECOP de la Subdelegación del Gobierno en Alicante y Centro de Operaciones del aeropuerto.

Por parte del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, los colectivos participantes en el simulacro han sido los de la torre de control, centro de operaciones, representantes de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de elche, un agente Handling SOUTH, agentes de terminal, servicio de información al público, personal del área de informática, el responsable del aeropuerto de asistencia a víctimas (RAAV) y personal de seguridad aeroportuaria.