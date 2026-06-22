El aeropuerto de Castellón acoge una operativa chárter para la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El aeropuerto de Castellón ha recibido el primer vuelo de la operativa chárter, promovida por Introducing Castellón, que va a posibilitar la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos a la provincia.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado su satisfacción con la activación de los vuelos, "ya que uno de los objetivos fundamentales del aeropuerto es contribuir al desarrollo del sector turístico a través de la conexión con mercados emisores".

La operativa chárter va a enlazar los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre, con una frecuencia semanal. La previsión es que canalice el desplazamiento de hasta 2.700 turistas eslovacos.

La llegada de estos vuelos ha sido posible tras el acuerdo de Introducing Castellón con el operador checo DER Touristik para comercializar paquetes de vuelo más estancia en hoteles de la provincia.

Por otra parte, el aeropuerto de Castellón ha cerrado otra operativa chárter que va a facilitar la llegada de 11.000 turistas austriacos en 2027 y 2028 para su estancia en hoteles de Peñíscola.

Esta última programación está vinculada al programa Senioren Reisen Austria, gestionado en España por la compañía Iristour. Los 54 vuelos de llegada previstos operarán en primavera, antes de la temporada alta de verano, con lo que favorecerán la desestacionalización del sector turístico.