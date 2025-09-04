El aeropuerto de Castellón confirma su mejor campaña estival y registra en agosto casi 45.000 pasajeros

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El aeropuerto de Castellón certifica su mejor campaña estival con los datos del mes de agosto, en que ha contabilizado 44.925 pasajeros, cifra que constituye el registro mensual más alto en la trayectoria de la infraestructura.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, y el director general de Aerocas, Justo Vellón, para hacer balance de la temporada alta de verano en el aeropuerto de Castellón.

El conseller ha destacado el buen resultado de la campaña, con récord de vuelos y usuarios. En este sentido, ha señalado que el aeropuerto ha logrado en julio y agosto sus mejores marcas mensuales, superando en ambos casos los 40.000 pasajeros.

Martínez Mus ha incidido en que estas cifras sitúan al aeropuerto de Castellón por delante de 18 instalaciones de la red estatal, "lo que avala la gestión de la Generalitat en su apuesta por el desarrollo de la conectividad aérea de la provincia".

Los casi 45.000 usuarios de agosto suponen el registro más alto del aeropuerto en un mes y mejoran en un 21 por ciento el resultado de agosto de 2024. En el acumulado de los ocho primeros meses se contabilizan 221.704 pasajeros, con un crecimiento del 13 % respecto al mismo periodo de 2024. De esta forma, el aeropuerto se acerca al objetivo de alcanzar los 300.000 usuarios al finalizar el año.

El aeropuerto de Castellón opera en la campaña estival 14 rutas regulares, de las que 13 se mantienen operativas a lo largo del mes de septiembre: Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias -hasta el 9 de septiembre-, Bilbao, Budapest, Cracovia y Cluj. La de Palma de Mallorca ha finalizado en agosto su operativa y se retomará el próximo verano.