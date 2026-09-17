El aeropuerto de Manises vuelve a estar operativo y Metrovalencia circula con problemas para garantizar la regularidad

Archivo - Vestíbulo de facturación del aeropuerto de Manises en imagen de archivo - AENA - Archivo

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pista del aeropuerto de Valencia, en la localidad de Manises, vuelve a estar operativa tras las lluvias de última hora de este miércoles que provocaron inundaciones y obligaron a desviar 12 vuelos, según informa el gestor Aena en su cuenta de X.

Por otra parte, Metrovalencia, que cerró la noche con la circulación de todas las líneas interrumpidas igualmente por las lluvias, ha comenzado este jueves a prestar servicio tras unas de trabajos para solucionar las diferentes incidencias.

Si bien Metrovalencia circula en todas las líneas de metro y tranvía, avisa de "diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio temporalmente", según anuncia en su cuenta d X.

Tras el corte de la circulación, Metrovalencia informó de que esperaba volver a circular "en función de la evolución del temporal y de las actuaciones que haya que realizar".

Pasadas las 0.00 horas, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) seguía trabajando "para atender a las personas que permanecen en algunos trenes afectados" y que "poco a poco", siempre que las condiciones lo permitiera, trasladaría a los viajeros "mediante medios de transporte alternativos".