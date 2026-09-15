Los Aeropuertos de Valencia y Alicante superan los 23,5 millones de pasajeros en los primeros ocho meses del año

Aeropuerto de Manises - GVA

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Aeropuertos de Valencia y Alicante han superado los 23,5 millones de pasajeros en los primeros ocho meses de 2026. En concreto, el Aeropuerto de Valencia ha cerrado los primeros ocho meses del año con 8.610.816 pasajeros, un 8,7 por ciento más que en el mismo período de 2025. El tráfico internacional, mayoritario en la terminal valenciana, creció un 12% entre enero y agosto: de los 8.592.127 pasajeros comerciales, 6.590.326 tenían como origen o destino una ciudad fuera de España, mientras que 2.001.801 volaron hacia o desde destinos nacionales (-0,7%), tal como ha informado Aena en un comunicado.

Por lo que respecta a las operaciones, el Aeropuerto de Valencia ha gestionado 65.633 movimientos de aterrizaje y despegue en los primeros ocho meses del año, lo que supone un 5,5% más que el año pasado. El mes pasado, el Aeropuerto de Valencia registró 1.298.710 pasajeros, un 10,1% más que en agosto de 2025. El tráfico internacional se incrementó un 13,7% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 1.018.379 pasajeros.

Por otro lado, el tráfico nacional registró 278.514 pasajeros, un 1,4% menos. Todo ello, en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. En el detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en agosto, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 224.384 viajeros; seguidos de Reino Unido con 134.154; Alemania, con 103.860; Países Bajos con 100.355; y Francia, con 82.884.

En cuanto a los vuelos atendidos en agosto, el recinto aeroportuario operó un total de 9.419, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo mes del año pasado.

ALICANTE-ELCHE MIGUEL HERNÁNDEZ

Por su parte, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 14.739.523 pasajeros durante los ocho primeros meses del año, un 9,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y agosto sumaron un total de 92.328 movimientos, un 10,1% más en relación con el mismo periodo de 2025.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 2.337.378 pasajeros en agosto, lo que supone un incremento del 11,4% respecto a los viajeros del mismo mes de 2025. El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, continúa su senda ascendente y en agosto creció un 12,3%, con 2.085.186 pasajeros registrados.

Por otra parte, el tráfico nacional registró 251.109 viajeros, un 4,6% más. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año anterior. Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de agosto con 800.000 viajeros; seguido de Alemania, con alrededor de 152.000; Países Bajos, con alrededor de 125.000; Polonia, con alrededor de 124.000.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de agosto, se gestionaron un total de 14.069 movimientos, lo que implica un aumento del 11,7% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.