AFAV invita a instituciones, empresas y sociedad a implicarse en la campaña 'Música y Letras, la memoria despierta'

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Música y letras, la memoria despierta' es el lema sobre el que la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) ha definido en 2025 el programa de su campaña anual con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebra el 21 de septiembre. La organización invita a instituciones, empresas y sociedad civil a sumarse y participar en las diferentes actividades de esta iniciativa anual.

El objetivo de la campaña de AFAV es "informar, concienciar y promover el compromiso e implicación de todos los agentes de la sociedad y ciudadanía en general para la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas con alzhéimer y otras demencias y sus familias, a través de diferentes proyectos".

Las propuestas de la campaña de este año se desarrollarán del 16 al 24 de septiembre y están abiertas a la participación de todas las personas, entidades, y organizaciones que lo deseen. La campaña se presentará oficialmente el próximo martes 16 de septiembre, a las 18.30 horas, en la plaza interior de Nuevo Centro, en un acto que contará con la actuación del grupo valenciano Replay.

El objetivo principal será impulsar la venta de entradas del concierto benéfico que ofrecerán conjuntamente el coro Les veus de la memòria, el primer y único formado por enfermos de alzhéimer y otras demencias de España, y el grupo Replay, que se celebrará en La Rambleta el próximo 22 de septiembre, a las 19:00 horas, según ha informado la entidad en un comunicado.

Se trata de un evento solidario, en el que ejercerá de presentador el periodista Óscar Forés, y que tiene un precio simbólico de 10 euros por entrada, destinados íntegramente a dar soporte a los programas para personas con alzhéimer y otras demencias que desarrolla AFAV. Las entradas se encuentran ya a la venta.

El programa de actos de 'Música y letra, la memoria despierta' se completa con la tradicional mesa informativa en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con apoyo del consistorio, que estará instalada durante toda la mañana del viernes 19 de septiembre, abierta tanto a quienes deseen colaborar como a las personas que busquen información y orientación.

CONCURSO MICRORRELATOS

La campaña de este año se cerrará con la entrega de premios del concurso de microrrelatos 'A de Alzhéimer', el próximo 24 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Centre Cultural El Carmen. En la ceremonia, cuya madrina de honor será la escritora Inma Chacón, tendrá lugar también la presentación del libro que recoge los cien mejores relatos del II Certamen Literario.