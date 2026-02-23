Afectados por la dana piden protocolos de actuación y que los mensajes a la población en emergencias sean "claros"

El representante de la agrupación ciudadana Tots a una Veu, Fernando Catalán, comparece en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

Asociaciones y colectivos de afectados por la dana han lamentado la falta de coordinación entre administraciones a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024 y han advertido de que esta situación genera "rabia e indignación" entre los afectados, así como "desafección" con los responsables públicos y "desconfianza en las instituciones". Además, han apostado por impulsar protocolos de actuación y por que los mensajes a la población en casos de emergencia sean "claros".

Así lo han expuesto el representante de la agrupación ciudadana Tots a una Veu, Fernando Catalán, y la presidenta de la asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer (Valencia), Alba Bodelón, durante sus comparecencias en la comisión de investigación de la dana en Les Corts en la tarde de este lunes.

De un lado, Catalán ha explicado que su colectivo surge de la "inquietud" de un grupo de personas que, tras el desbordamiento del barranco del Poyo, decidieron no quedarse "de brazos cruzados". Su fundación se remonta al 16 de noviembre de 2024 y no son una asociación de víctimas: "Somos una agrupación independiente, transversal y apolítica".

Sobre las causas de las inundaciones del 29O, ha apuntado a la geografía y la orografía y el comportamiento de la atmósfera. En relación con esta segunda, ha argumentado: "Lo ocurrido demuestra que aún no es posible prever con detalle el comportamiento de una dana".

Pero también ha señalado la "insuficiencia" de infraestructuras adecuadas de prevención, "indispensables" para minimizar los "efectos devastadores de las crecidas". Además, ha sostenido que el mantenimiento de barrancos y cauces "ha podido afectar a la capacidad de drenaje al verse la circulación del agua obstaculizada" y ha advertido de la "carencia" de las mismas, "desde hace 30 años".

"MÁS PREOCUPADOS EN SEÑALAR" QUE EN SOLUCIONAR

En cuanto a la gestión de la emergencia, ha reseñado que la falta de coordinación entre los gobiernos central y autonómico ha sido "palmaria" y les ha afeado que hayan estado "enfrentados desde que se empezaba a vislumbrar la catástrofe y más preocupados en señalar la paja en el ojo ajeno que en aportar soluciones eficaces".

En este contexto, ha abogado por analizar si los procedimientos "han funcionado correctamente" y para ello ha considerado necesaria "una profunda reflexión entre todos los actores" porque los ciudadanos "no entendemos lo que implica el establecimiento de regiones de emergencia 0, 1, 2 o 3" ni cómo se gestiona una alerta. "Lo que sí sabemos es que no se nos prealertó y nos alertaron tarde. Y estuvimos tres días solos y abandonados", ha sostenido.

Respecto al proceso de reconstrucción, confía en que los responsables públicos "no nos volverán a fallar" y ha recalcado que la coordinación entre las distintas administraciones es "más necesaria que nunca". Como ejemplo de ello ha celebrado el acuerdo para la creación de la comisión mixta entre Gobierno y Generalitat.

Pero también ha pedido que la reconstrucción vaya "más allá" del plano físico o económico y aborde el emocional y comunitario, para lo que ha propuesto impulsar programas de apoyo psicológico o la creación de espacios de encuentro comunitario y memoria colectiva.

Por parte de los grupos, Nando Pastor (PP) ha abogado por pensar "en clave de futuro" para atender "las soluciones que esperan las zonas afectadas" para que "lo que ocurrió no vuelva a ocurrir" y José Mª Llanos (Vox) ha valorado la intervención "muy objetiva" de Catalán, pero ha considerado que la responsabilidad de cada administración "no es la misma", aunque ha rechazado echar "las culpas a unos o a otros".

Mientras, Mª José Salvador (PSPV) ha incidido en que Valencia es "zona cero del cambio climático", ha denunciado los "recortes" de la Generalitat en Emergencias y ha subrayado la importancia de que "se cumplan" los protocolos que existen. Y Jesús Pla (Compromís) ha reconocido la falta de infraestructuras hidráulicas y ha reclamado "una solución" para esta situación.

En su segunda intervención, ha insistido en que sean los técnicos los que planteen las mejores soluciones para que una dana como la del 29O no vuelva a ocurrir, ha señalado que cada uno "tiene un papel y una función" y ha abogado por actuar de cara al futuro. "Intentamos mirar atrás poco", ha apostillado.

"TODO LO QUE FALLÓ ESA NOCHE"

Mientras, la presidenta de la asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, Alba Bodelón, que ha especificado que su colectivo tampoco es de víctimas, sino de afectados, ha señalado "todo lo que falló esa noche" como el aviso temprano, la coordinación y la comunicación: "No es factible que lo primero que escuche en la radio es que una persona se está ahogando, llamar al 112 y que no te conteste". Esa situación, a su juicio, revela que son necesarios protocolos de actuación y que los mensajes sean "claros".

Preguntada por el PSPV sobre qué opinan de que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón haya mentido, ha replicado que "no solo ha sido" el exdirigente valenciano, sino también "muchos" otros políticos. "No puede ser que ciertas frases o que ciertas cosas se hayan dicho, porque estábamos solos y seguimos casi un año y pico después muy solos", ha argumentado.

Dicho esto, ha reclamado el desvío de los barrancos como el Poyo hacia el río Turia, "que es lo único que muchas veces nos va a poder salvar", porque la zona de l'Horta Sud "no está pensada para ser ciudades". "Cada vez que llueva arriba va a pasar lo mismo", ha avisado. También ha planteado la necesidad de construir parques inundables y parkings en altura.

Sobre la situación actual, 16 meses después, ha asegurado que todo está "mucho mejor" pero todavía queda "un camino muy largo". A su juicio, "no solo se trata de reparar, también de transformar".

Así, ha planteado incorporar criterios obligatorios de urbanismo resiliente en municipios de riesgo, planificación de infraestructuras verdes que funcionen como un sistema de absorción natural y espacios inundables para proteger viviendas. "Las emergencias no se miden por ruedas de prensa, se miden por presencia real, coordinación efectiva y soluciones duraderas en el territorio", ha argumentado.

Desde los grupos, Nando Pastor (PP) ha valorado la "lección de dignidad" de la compareciente, José Mª Llanos (Vox) le ha agradecido que haya "hablado de responsables pero no de culpables", Mercedes Caballero (PSPV) se ha preguntado cómo va a ser posible "construir las cosas de otra manera si se siguen aprobando normativas que dificultan hacer las cosas mejor" e Isaura Navarro (Compromís) ha afirmado que muchos dirigentes políticos no han estado "a la altura de las circunstancias" con la dana.

En la segunda intervención, el también integrante de la asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer Juan Carlos Lluesma ha entregado a la comisión un azulejo en recuerdo de la dana con el lema 'Gracias' y ha planteado un reto a los integrantes de la misma para que coloquen la pieza en Les Corts "cuando realmente sientan que se han unido para solucionar nuestros problemas".