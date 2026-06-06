Afectados por Festival de Les Arts promueven una demanda para la devolución "íntegra" de entradas por falta de sonido

Festival de Les Arts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Afectados por el Festival de Les Arts están reclamando en redes sociales la devolución integra de las entradas para el certamen que se ha cancelado este sábado, que incluya la jornada del viernes por falta de sonido en el recinto. Asistentes señalan que "pagar una entrada para un festival de música y no escuchar bien la música es sencillamente una estafa".

Este mismo sábado por la tarde, el Festival de Les Arts ha anunciado la suspensión de los conciertos programados para esta jornada y ha avanzado que va a proceder a la devolución íntegra del saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día del sábado, así como del 50 por ciento correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

Un grupo de afectados ha creado un perfil en la red social Instagram con la intención de movilizar a los asistentes que ayer vivieron una limitación del sonido que consideran que les impedía oír las actuaciones y que el certamen ha adoptado tras la sentencia judicial que da la razón a los vecinos en el litigio por los ruidos de los conciertos que se desarrollaban en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En declaraciones a Europa Press, el creador de la cuenta ha explicado que ayer, cuando asistió al festival con su grupo de amigos, se llevaron una "gran decepción", ya que "no se escuchaba": "Se oía más el 'runrún del público que a los propios cantantes; era escandaloso y patético".

Según ha resaltado, "el concierto era lo de menos", puesto que la falta de sonido era "muy grande". Entonces, tras la jornada de ayer decidieron impulsar dicho perfil en redes sociales para "unir" a la gente y "hacerse fuerte". "Hemos hablado con abogados y ahora estamos recogiendo pruebas: gente que ha pagado hotel, transporte, las entradas; todo", ha expuesto y ha celebrado que parte del objetivo "se ha cumplido", ya que la organización ha informado de que va a proceder a la devolución íntegra del saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día del sábado, así como del 50 por ciento correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

En redes sociales también, los asistentes han cargado contra la organización por la falta de sonido en los conciertos de ayer. Los asistentes piden el reintegro completo de la cuantía económica de las entradas. "Buenísima la insonorización, tanto para vecinos como para asistentes", ironiza una. Otro perfil subraya que si la organización "sabía esto" era mejor "cancelar" el festival.

La artista Leire Martínez detuvo ayer su concierto en el Festival de Les Arts de València a causa de las quejas del público por la limitación del sonido. También, el grupo musical Siloé mostró carteles en los que se disculpaba con los asistentes. "Esto que está pasando es una vergüenza (...) Una falta de respeto hacia los artistas que llevan preparando su 'show' durante todo el año", son algunos de los mensajes que mostraron al público.

"SI LO VUELVEN A HACER AQUÍ, NO TIENE SENTIDO"

Este sábado, a las puertas del festival, en declaraciones a Europa Press, uno de los afectados ha explicado que se se ha enterado de la cancelación frente al escenario: "Nos hemos enterado aquí mismo cuando hemos llegado a las 17.00 horas". "Me da rabia porque vengo desde Altea (Alicante), que está de aquí a una hora y media, y me apetecía bastante, sobre todo, por ver al último grupo que venía, que era la primera vez que iba a verlo", ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que ha llegado al recinto en coche: "Nos hemos quedado a dormir en casa de una amiga que vive aquí en las afueras de València y nada, pues ahora, a fastidiarse", ha lamentado.

En esta línea, ha afirmado que, en lugar de "ver a otro grupo en Alicante", decidieron venir al Festival de Les Arts. "Hemos venido aquí por mí, y ahora pues ni yo ni mi amiga vamos a ver a ningún grupo", ha expresado. En vistas a futuro, este afectado no dudaría en volver al certamen si hay "grupos que interesan". Sin embargo, ha puntualizado: "Si lo vuelven a hacer aquí y vuelve a haber los mismos problemas, no tiene sentido".

En declaraciones a Europa Press, otro asistente a las puertas del recinto se ha enterada de la cancelación de la jornada "en un bar": "Justo estábamos comiendo con los amigos en un bar aquí cerca de la zona del festival y mediante Instagram nos ha llegado el comunicado a todos con la explicación que ya sabemos".

Al lado del escenario, ha dicho que esperan a otros asistentes por si quieren "manifestarse o hacer un poco la contra a estos vecinos que han querido acabar con este festival".

Para la jornada de este sábado estaban programadas las actuaciones de 'Two Door Cinema Club', 'Dorian', 'Carlos Sadness', Álvaro de Luna, Belén Aguilera, Íñigo Quintero, Julieta, Violeta, 'Triángulo de Amor Bizarro' y 'Sienna'.

SENTENCIA

El pasado mes de marzo se conoció la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 que ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas --la del Umbracle-- o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

Pese a las medidas adoptadas por la organización, finalmente CACSA ha cancelado la sesión del sábado del festival tras "en tanto en cuanto no se dé cumplimiento a los requerimientos previstos en la resolución del Ayuntamiento de València y sin perjuicio de las eventuales decisiones que en materia de orden público pudiera adoptarse por la autoridad pública competente" y, después de recibir a las 14.51 horas de este sábado la resolución del Ayuntamiento de Valencia, se indica "ordenar al promotor del Festival de Les Arts 2026, así como a CACSA, para que procedan a la suspensión inmediata del funcionamiento de las fuentes sonoras perturbadoras en los tres escenarios hasta que sean corregidas las deficiencias existentes, de acuerdo con los antecedentes y consideraciones precedentes".

Asimismo, CACSA ha adoptado este decisión tras haber sido informada a las 14.49 horas de este sábado por parte de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana de que se ha constatado "'in situ', algunas irregularidades relativas al límite legal de sonido establecido".

En la resolución, consultada por Europa Press, consta que en el contrato formalizado entre CACSA y los promotores existía una cláusula en la que se determinaba que en caso de que durante la celebración del evento, la autoridad competente levantara acta, "CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento".

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento no tiene potestad para ordenar la suspensión del festival y, en este caso, lo que ha hecho es cumplir con lo acordado por un juez que determinó que se adoptaran medidas para impedir que se vulnerara el derecho a la intimidad de los vecinos. En todo caso, insisten fuentes municipales que el ayuntamiento se ha limitado a cumplir la sentencia que dictó un juez.