Aflora tras la dana un tramo de la acequia medieval del Reg Mil·lenari del Barranco de l'Horteta en Torrent

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo hallazgo ha emergido entre los estragos provocados por la dana del 29 de octubre de 2024. Y es que, segú informa el Ayuntamiento de Torrent (Valencia), las intensas lluvias han sacado a la luz un tramo de aproximadamente 120 metros de la antigua acequia del Reg Mil·lenari del Barranc de l'Horteta, "una infraestructura hidráulica histórica que permanecía oculta bajo la tierra desde hace décadas e incluso algún siglo".

El descubrimiento ha sido realizado por Javier Máñez, arqueólogo que actualmente supervisa las obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Canal Júcar-Turia. Máñez mantiene desde hace años una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Torrent, participando en investigaciones y estudios como el Plan Director del Reg Mil·lenari del Barranc de l'Horteta.

La acequia ha quedado visible en el propio lecho del barranco, donde el agua arrastró la tierra que la cubría. El tramo descubierto no interfiere en las obras actuales de reconstrucción del cauce y ha sido balizado. En su extremo superior, la estructura ha desaparecido debido a la erosión causada por la barrancada, mientras que aguas abajo permanece aún enterrada, detalla el consistorio en un comunicado.

Los primeros análisis señalan que presenta una factura tradicional: piedras y mortero, con un interior enlucido, algunos segmentos con ladrillos y unas dimensiones de 90 cm de altura, 1,30 m de anchura y una canal interior de 70 cm. Debido a su relevancia y fragilidad, el tramo ha sido balizado para evitar que los camiones que trabajan en el barranco puedan dañarlo accidentalmente.

El arqueólogo Javier Máñez y los investigadores locales como Boro Císcar consideran probable que este tramo formara parte de la acequia que conducía el agua desde la Font de Sant Lluís, en el Mas del Jutge, hacia el Azud del Pantà y el casco urbano de Torrent.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha visitado el lugar junto al arqueólogo Javier Máñez y técnicos municipales, destacando la importancia de este hallazgo para la memoria hidráulica e histórica de la ciudad. El edil ha subrayado que este tipo de descubrimientos "ponen de manifiesto la riqueza patrimonial que esconde el Barranc de l'Horteta y la necesidad de preservarla".

Hasta el momento se creía que la acequia mayor de Torrent partía desde el Azud del Pantà, pero este descubrimiento demostraría que partía desde el manantial de la Font de Sant Lluis en el Mas del Jutge

El Reg Mil·lenari del Barranc de l'Horteta recorre más de 14 kilómetros siguiendo las antiguas infraestructuras hidráulicas que durante siglos abastecieron Torrent. A lo largo del camino se encuentran elementos de enorme valor patrimonial: el puente romano del Mas del Jutge, els Arquets de Baix y de Dalt, el Azud del Pantano, la Font de Sant Lluís, la Fuente del Clot de Bailón, la mina del Chorro, el Arquillo o los restos de la antigua cantera.

Sin embargo, la barrancada del 29 de octubre de 2024 arrasó por completo grandes tramos del sendero. En muchos puntos, el camino desapareció absorbido por la fuerza del agua, y algunos elementos patrimoniales sufrieron daños severos: els Arquets de Baix fueron derribados casi en su totalidad, varios sillares del Azud del Pantà se desprendieron, y numerosas estructuras quedaron sepultadas o desplazadas. La señalización interpretativa incorporada en los últimos años desapareció prácticamente por completo.

RECUPERACIÓN PARCIAL MIENTRAS SE PLANIFICA RESTAURACIÓN INTEGRAL

El Ayuntamiento de Torrent ha señalado que, aunque el sendero no puede reconstruirse de inmediato, resulta prioritario recuperar la señalización de los elementos patrimoniales, preservando así la función divulgativa y cultural del recorrido mientras se estudia una restauración global del barranco, algo que se ha conseguido gracias a la subvención de la Diputación de Valencia para recuperar los paneles turísticos.

Esta reposición permitirá que vecinos y visitantes puedan seguir identificando los elementos históricos del Reg Mil·lenari y comprendiendo su papel en la compleja red hidráulica medieval que abasteció a la ciudad.

El consistorio ha reafirmado su "compromiso con la conservación del patrimonio natural e histórico de Torrent" y ha agradecido el apoyo de la Diputació de València, cuyas ayudas están permitiendo a los municipios afectados por la dana recuperar parte de su identidad turística y cultural.

El hallazgo del nuevo tramo de acequia, no solo revela un fragmento oculto de la historia de Torrent, sino que "refuerza la importancia de proteger y estudiar un entorno que sigue mostrando su valor incluso en momentos de adversidad", concluyen.