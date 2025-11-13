Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven tras haber dado a luz en un domicilio de El Cabanyal

Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven que ha dado a luz en su domicilio, en el barrio de El Cabanyal. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València, pertenecientes a la Comisaría de Proximidad del Marítimo, han asistido a una joven que ha dado a luz en un domicilio del barrio de El Cabanyal.

Tras recibirse un aviso que comunicaba que se había producido un parto extrahospitalario, efectivos de este cuerpo de seguridad se desplazaron hasta la casa en la que se había registrado y posteriormente trasladaron a la mujer y al recién nacido, que se encuentran en buen estado, al Hospital Clínico, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Así, ha detallado que a las 6.45 horas del pasado lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió un aviso a través del cual se informaba de un parto extrahospitalario en un domicilio del distrito de Poblats Marítims de València.

A partir de esa alerta, varias patrullas policiales se dirigieron al lugar. Y de manera paralela, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Campanar acompañó a un vehículo dotado con una incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible con el fin de asistir al bebé.

El aviso lo realizó el padre de la parturienta, una joven de 25 años. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la chica con el recién nacido en brazos.

Una de las agentes de la Policía Local desplazadas hasta esa casa se hizo cargo del bebé y las otras atendieron a la madre. Las policías tuvieron que pinzar el cordón umbilical con la mano, ha destacado el consistorio.

A los pocos minutos llegaron los efectivos sanitarios a este domicilio de El Cabanyal y se hicieron cargo tanto de la madre como del pequeño.

Los policías escoltaron a la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) que trasladó al neonato en incubadora hasta el Hospital Clínico. Mientras, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (Samu), también escoltada por una patrulla policial, evacuó a la madre al mismo centro sanitario.

Los miembros de la Policía Local que participaron en este servicio han visitado a la madre y al bebé en el centro hospitalario y han podido comprobar que ambos gozan de buen estado de salud, ha añadido el consistorio.