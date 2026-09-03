Agosto registra una tasa de ocupación turística del 90,6% en Alicante, cuatro décimas más que en 2025

Fotografía de archivo de la playa del Postiguet, en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de ocupación definitiva para agosto en la provincia de Alicante se ha situado en el 90,6 por ciento, el mejor registro del año (2,0 puntos porcentuales más que en julio) y 0,4 puntos por encima del mismo mes de 2025. Es una cifra que supera en 0,4 puntos las previsiones apuntadas para el mes, con datos reales proporcionados directamente por los hoteles y apartamentos turísticos asociados a APHA.

Los distintos municipios y destinos de la provincia ofrecen comportamientos contrastados. La ciudad de Alicante ha firmado una tasa de ocupación del 95,0%. Playa de San Juan ha conseguido un 96,6%. También positivas han sido las cifras de Moraira (98,9%), El Campello (95,4%), Xàbia (93,8%), Dénia (93,4%), Finestrat (93,0%), Santa Pola (92,0%), o Guardamar del Segura (88,0%). Algo más bajos han sido los registros de Orihuela (67,0%), Algorfa, que se ha conformado con un 64,0% o Sant Vicent del Raspeig (60,3%), entre otros, ha detallado APHA en un comunicado.

La procedencia de los viajeros ha sido mayoritariamente internacional (64,0%). Los turistas nacionales, por su parte, han concentrado el 36,0%. De los llegados de fuera de España, los más numerosos han sido los procedentes de Reino Unido (21,7%), seguidos de los de Francia (10,7%), Italia (6,4%), Irlanda (5,5%), Alemania (5,1%), Países Bajos (4,7%), Polonia (3,9%), Noruega (3,8%), Argelia (3,0%) o Estados Unidos (2,8%). De entre los llegados desde España, los más frecuentes han sido los de la Comunidad Valenciana (26,8%), seguidos por los de la Comunitat de Madrid (26,6%), Castilla La Mancha (12,6%), Cataluña (7,2%), Baleares (6,1%), Andalucía (4,5%), Castilla y León (3,5%), Región de Murcia (3,2%), o País Vasco (2,1%).

Para septiembre, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante prevé una ocupación del 87,9%, un valor un poco por encima del de 2025.

APHA agrupa a 135 establecimientos hoteleros y de alojamiento turístico de la provincia de Alicante. Su destacada representatividad asociativa le permite elaborar periódicamente los informes de ocupación de referencia para comprender la realidad turística del territorio y respaldar la toma de decisiones del sector.

La provincia de Alicante ha cerrado el trimestre de verano --junio, julio y agosto-- con un grado de ocupación turística medio del 88,4%, 1,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025 (86,8%). Los meses centrales de la temporada alta mejoraron sus registros interanuales, encabezados por agosto, que se acercó al lleno técnico con un 90,6%, seguido de julio (88,6%) y junio (86,0%). Con todo, y pese a situarse por encima del ejercicio anterior, los meses centrales aún se mantienen ligeramente por debajo de los máximos prepandemia de 2019, cuando el verano promedió un 89,6%.

En el acumulado del año el balance resulta todavía más destacado. Entre enero y agosto de 2026 la ocupación media alcanzó el 80,1%, 2,1 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (77,9%) y también rebasa el nivel prepandemia de 2019 (77,6%). Es el mejor arranque de año de toda la serie histórica.

Aunque hay ascensos interanuales en todos y cada uno de los meses de 2026, el más notable el ascenso en los meses de temporada baja media, lo que permite confirmar el progresivo avance en la desestacionalización.

APHA está desarrollando a lo largo de 2026 un completo programa de acciones promocionales gracias a la financiación del Patronato Municipal de Turismo de Alicante, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana. El plan combina campañas de comunicación, presencia en ferias, captación de mercados internacionales, digitalización del sector e iniciativas de turismo sostenible, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del destino, diversificar mercados y avanzar en la desestacionalización de la demanda.

La comunicación constituye uno de los ejes centrales. En el ámbito local y de proximidad se han puesto en marcha campañas en televisión --con programas en cadenas autonómicas y locales durante varios meses-- y en medios especializados del sector, además de una acción específica vinculada a FITUR. En la escala nacional e internacional, se desarrollan campañas de comunicación en soportes digitales y convencionales durante todo el año, con especial intensidad en el tramo de otoño.

La asistencia a ferias y eventos de promoción, tanto nacionales como internacionales, conforma buena parte del esfuerzo promocional. Destaca la organización de un viaje de familiarización (fam trip) con agentes de viajes y creadores de contenido de Países Bajos e Irlanda, celebrado en Alicante en mayo para consolidar el destino en segmentos de alto valor y reforzar la comercialización del alojamiento. También se prevé la presencia en ferias gastronómicas con espacio propio.

El programa de presencia internacional llevará los destinos y alojamientos de la provincia por numerosas citas internacionales como Montreal, Helsinki, Nápoles, Milán, México, Londres (WTM), Barcelona (IBTM) o DUBAI. Estas acciones están alineadas con una búsqueda de clientela de alto valor, turistas atraídos por la excelencia en el alojamiento y el servicio y que activará segmentos clave como el MICE.

El objetivo es conseguir mejorar las cifras de ocupación y rentabilidad en momentos de menor demanda, de manera que se mejore el reparto de la presión turística y se incremente el retorno económico y social. Estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la turismofobia y reforzar el compromiso de APHA con la sostenibilidad de la actividad turística y su adecuada integración en la sociedad y el territorio.

Uno de los platos fuertes del calendario promocional es la Misión Comercial en el País Vasco, que llevará la alta gastronomía hotelera alicantina a Bilbao el próximo 24 de septiembre. La cita combinará un workshop comercial B2B --en el que los directores comerciales de los establecimientos asociados a APHA mantendrán reuniones directas con agencias de viajes, turoperadores y organizadores de eventos MICE vascos-- y un showcooking y presentación de destino ante agencias y prensa especializada.

La exhibición gastronómica en vivo pondrá en valor la restauración que ofrecen los hoteles alicantinos, con elaboraciones a base de producto local: arroces, salazones, pescados y vinos con Denominación de Origen Alicante, entre otros.

Se ha elegido el País Vasco por tratarse de un mercado emisor estratégico, con conectividad aérea directa con Alicante, un perfil de viajero de alto nivel de gasto y una reconocida cultura culinaria, factores que convierten esta acción en una oportunidad para posicionar tanto los establecimientos como la gastronomía alicantina en el norte de España. La misión se complementa con campañas dirigidas a segmentos como el gastronómico y el de golf en ese mismo mercado.

En el plano internacional, el destino refuerza su captación de mercados europeos con el desarrollo de una estrategia específica para Reino Unido y una campaña de comunicación digital orientada a Luxemburgo, Alemania y Países Bajos, prevista para el otoño.