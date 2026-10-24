Agotadas las entradas para el concierto de Hakuna de este domingo en la Plaza de la Reina

Archivo - Un concierto de Hakuna Group Music. - HAKUNA GROUP MUSIC - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha agotado las entradas gratuitas habilitadas para el concierto del grupo Hakuna, que tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, a las 12.30 horas en la Plaza de la Reina, dentro de la programación de clausura del Año Jubilar del Santo Cáliz.

La elevada demanda ha completado todas las localidades disponibles para esta actuación, organizada por la Concejalía de Turismo junto a Valencia Music City, que permitirá acercar la música de Hakuna al público valenciano en uno de los principales espacios del centro histórico de la ciudad, ha destacado el consistorio en un comunicado.

Para gestionar la asistencia, el Ayuntamiento ha habilitado un sistema de reserva previa a través de la plataforma Enterticket, que ha permitido a la ciudadanía obtener gratuitamente sus invitaciones. Las entradas, no numeradas, se pusieron a disposición del público el pasado miércoles 21 de octubre y cada persona podía reservar un máximo de cuatro localidades para facilitar la asistencia en familia.

El sistema incorpora códigos QR individuales para facilitar la identificación y validación de las entradas en los puntos de acceso al recinto. Este procedimiento permitirá controlar las entradas y garantizar que la asistencia no supere el aforo previsto.

ACCESO EXCLUSIVO CON ENTRADA

El Ayuntamiento recuerda que será imprescindible disponer de una entrada válida para acceder al espacio acotado donde se celebrará el concierto. Al haberse agotado todas las localidades, no se podrá acceder sin invitación ni se habilitarán nuevas entradas en el recinto.

Se recomienda a los asistentes acudir con antelación suficiente y llevar preparada su entrada para agilizar el proceso de validación. Asimismo, el recinto contará con una zona reservada para personas con movilidad reducida.

RECOMENDACIONES DE MOVILIDAD

La celebración del concierto coincidirá con la Media Maratón de València, que provocará afecciones a la circulación durante la mañana del domingo. Por este motivo, el Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el transporte público para llegar a la plaza de la Reina. Los accesos al tráfico por la calle de la Paz se abrirán a las 11.03 horas.

El concierto de Hakuna forma parte de los actos organizados con motivo de la clausura del Año Jubilar del Santo Cáliz, que concluirá oficialmente el próximo 29 de octubre.