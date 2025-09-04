Agricultores de uva de mesa del Vinalopó piden que se respalde al sector para poder mantener los cultivos

LA ROMANA (ALICANTE), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOP) de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, José Enrique Sánchez, ha reclamado a las administraciones y a la ciudadanía que respalden al sector para poder mantener este cultivo y "disfrutar" de sus cosechas. La entidad prevé que de esta campaña con "buenas perspectivas" se puedan obtener 30 millones de kilos de producción inscrita.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este jueves en La Romana (Alicante), donde ha participado en el acto del corte simbólico del primer racimo de esta fruta, al que ha asistido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, alcaldes de la comarca y otros representantes agrarios.

El máximo representante del Consejo Regulador ha afirmado que este año también se estrena variedad con unas uvas de color rojizo, cultivadas "gracias al esfuerzo de los agricultores" y al agua necesaria para el campo. "Cuando hablamos de ecosistemas, las personas también formamos parte. No se trata de prohibir o dejar de hacer cosas, sino de encajarlas y darle un sentido a lo que se hace y siempre hacer la mejor opción", ha remarcado.

Sánchez ha enfatizado que "un agricultor siempre hace falta" y que "hay que apoyar" a quienes trabajan la tierra. Asimismo, ha incidido en que, aunque "en muchos casos" cuentan con el apoyo de las administraciones, algo que les da "fuerza y espíritu", hay "muchas veces" en las que se sienten "solos" ante "tanta normativa y reglamentación".

Asimismo, ha indicado que aunque "todo parece que está en contra", incluso "si viene una mala nube" y hay compensaciones de seguros, los agricultores de la uva de mesa embolsada del Vinalopó intentan hacer su trabajo "lo mejor" que pueden para obtener esta fruta, para que el consumidor la pida y la "disfrute".

LA UVA, "EMBAJADORA" DE LOS PRODUCTOS ALICANTINOS

Por su parte, Mazón se ha referido a este producto como "uno de los mejores embajadores de esta tierra que se exporta a todo el mundo y una seña de identidad que representa el ingenio y la tradición centenaria de los agricultores alicantinos".

El jefe del Consell ha subrayado la "calidad" y "excelencia" de esta variedad de uva propia de esta tierra que "genera 11.000 puestos de trabajo, aporta innovación y prosperidad a la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha valorado las "buenas perspectivas" de la campaña de este año.

AGUA

De otro lado, durante su intervención ante los medios, el 'president' ha anunciado que el primer tramo del postrasvase Júcar-Vinalopó "estará en marcha" en cuatro meses y el segundo dentro de un año, es decir, "el próximo verano" y que el proyecto de desdoblamiento de la principal conducción del trasvase ya ha sido aprobado y "está en fase de supervisión", por lo que los próximos pasos serán su licitación y adjudicación, en una actuación que ha cifrado en 40 millones de euros.

Además, ha respaldado la "labor jurídica" en los tribunales anunciada por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó tras el recurso presentado por la agrupación ecologista Xúquer Viu ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde ha pedido que se anulen los acuerdos que permiten el trasvase.

En la misma línea, Pérez ha señalado que la Diputación de Alicante "defenderá junto a la Generalitat Valenciana el mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó", una infraestructura, según ha remarcado, nacida "del consenso, la solidaridad y la generosidad".

"Atacar esta infraestructura, que supone compartir agua entre hermanos, rompe la solidaridad y va contra el sentido común", ha manifestado el dirigente alicantino sobre el recurso presentado por Xúquer Viu, tras lo que ha recordado que este trasvase se gestó "en el diálogo y en un amplio consenso, incluso por parte de aquellos que, con mucha generosidad, perdieron sus derechos al renunciar a la toma de Cortes de Pallás".

En este contexto, Pérez ha apuntado que "el posicionamiento de la Diputación de Alicante va a estar perfectamente alineado con la defensa a ultranza de esta infraestructura que ha hecho" este jueves en La Romana el 'president' Mazón "en nombre del Consell".

El representante de la institución provincial también ha celebrado ante el jefe del ejecutivo autonómico "que ahora haya por fin un gobierno valenciano que de forma valiente, decidida y respetuosa defiende el interés y el agua que merece la provincia de Alicante".

Durante el corte simbólico, Pérez ha resaltado el "valor" de esta fruta y su calidad y ha animado a consumirla: "La uva de mesa es un producto que nos abandera y embajador en el mundo de los productos alicantinos".

Pérez se ha referido a la "sostenibilidad ambiental, económica y social" que hay detrás del cultivo de la uva, "ya que miles de familias trabajan para que un producto muy alicantino llegue a los hogares, haciendo felices a millones de personas y generando con ello empleo y bienestar, al tiempo que se cuida el campo y con ello el medio ambiente".

Tras el primer corte simbólico, la Casa de Cultura de La Romana ha acogido una ponencia de Manuel Pimentel Siles, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el Gobierno de José María Aznar (PP) y escritor de 'La venganza del campo'.

VARIEDADES

La producción acogida a esta DOP se cultiva y acondiciona "únicamente" en los términos municipales alicantinos de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana.

Además, las variedades de uva amparadas por la DOP, que son un total de siete, todas ellas con semillas, cubren el período que va desde finales del mes de agosto, con las variedades más tempranas (Victoria e Ideal), pasando por el ecuador de la campaña con otras como la Red Globe, Doña María o Dominga, hasta llegar a la mitad del mes de enero con la más tardía, la Aledo, "emblemática de la Navidad", según ha remarcado el Consejo Regulador.

En el conjunto de la campaña, la producción y comercialización de la uva embolsada del Vinalopó puede generar entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo directos, "lo cual es un impacto determinante en la economía del territorio en el que se produce".