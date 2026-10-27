Agricultura convoca las ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la dana Adam

Efectos de la dana Adam en el campo - UNIÓ

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria de ayudas urgentes, dotada con seis millones de euros, para compensar los daños sufridos por las explotaciones agrícolas y ganaderas de los municipios afectados por las inundaciones provocadas por la dana Adam los días 18 y 19 de octubre.

El Decreto 174/2026 establece las cuantías, los requisitos y el procedimiento para solicitar estas ayudas, cuyo plazo de presentación comenzará el próximo 2 de noviembre y finalizará el 1 de febrero de 2027.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha señalado que estas ayudas están dirigidas a los agricultores y ganaderos que han sufrido daños en sus cosechas, instalaciones de riego, explotaciones o animales. "Queremos facilitar que puedan reparar los daños y recuperar cuanto antes su actividad", ha subrayado en un comunicado.

El decreto contempla ayudas de hasta 6.000 euros por hectárea de regadío afectada y 4.000 euros por hectárea de secano, así como hasta 15.000 euros por explotación ganadera o vivero que haya sufrido daños.

En el caso de las explotaciones ganaderas, se establecen compensaciones adicionales por la pérdida acreditada de animales, con importes máximos de 1.000 euros por cabeza de ganado bovino o equino, 180 euros por porcino, 150 euros por ovino o caprino y por colmena perdida, y seis euros por ave.

También se incluyen daños en sistemas de riego, balsas, conducciones, instalaciones ganaderas y otros elementos productivos, además de una ayuda específica de hasta 1.500 euros por explotación para equipamiento agrario, incluidas las casetas de aperos.

Barrachina ha explicado que "los daños de una inundación van mucho más allá de una cosecha perdida. Hay agricultores que tienen que reparar sus sistemas de riego y ganaderos que necesitan reponer instalaciones o recuperar animales. Las ayudas contemplan estas situaciones para atender las necesidades de cada explotación".

Las cantidades establecidas tienen carácter máximo y se determinarán a partir de los daños efectivamente acreditados. En ningún caso podrán superar, junto con las indemnizaciones y otras ayudas recibidas por los mismos conceptos, el valor de las pérdidas subvencionables.

SOLICITUDES A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE

Podrán acceder a las ayudas los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en los municipios incluidos en el decreto, siempre que acrediten daños directamente relacionados con la dana Adam y cumplan los requisitos establecidos. Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica, a través del formulario específico que habilitará la Conselleria de Agricultura en la sede electrónica de la Generalitat.

El procedimiento permitirá dictar resoluciones de concesión de manera sucesiva, conforme se comprueben los daños y se verifique el cumplimiento de los requisitos, sin necesidad de esperar a que finalice la tramitación de todas las solicitudes.

Estas ayudas forman parte del decreto aprobado por el Consell para atender los daños de la dana Adam en diferentes actividades económicas, con una dotación global de diez millones de euros, de los que seis millones se destinan específicamente a explotaciones agrícolas y ganaderas.