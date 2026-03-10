Agricultura convoca ayudas por valor de cuatro millones de euros para obras de acondicionamiento de caminos rurales

Archivo - Caminos rurales - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha convocado las ayudas dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana para financiar obras de acondicionamiento de caminos rurales durante el ejercicio 2026, con una dotación global de cuatro millones de euros en dos anualidades.

La convocatoria, publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla una primera anualidad de 530.000 euros, con cargo al presupuesto de 2026 y una segunda de hasta 3.470.000 euros imputable a 2027, dentro de la línea de Obras y servicios de infraestructura agraria en municipios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Podrán solicitar estas ayudas los municipios y las entidades locales menores que tengan atribuidas competencias en materia de construcción, mejora y adecuación de caminos rurales.

La directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Àngels Ramón-Llin Martínez, ha destacado que esta convocatoria "responde a una prioridad clara del Consell, que es estar donde más se necesita, en el territorio, ayudando a los ayuntamientos a mantener en condiciones adecuadas unas infraestructuras básicas para la actividad agraria y para la vida en el medio rural".

Serán subvencionables las actuaciones cuya finalidad principal sea la mejora permanente del firme de los caminos rurales de titularidad pública situados en el ámbito territorial de la entidad solicitante. En concreto, podrán financiarse obras sobre la subbase, la base o la capa de rodadura, siempre que al menos el 80 % del presupuesto de la actuación se destine a esa mejora permanente del firme.

La intensidad de la ayuda dependerá de la población de la entidad solicitante. Los municipios y entidades locales menores con menos de 2.000 habitantes podrán obtener una subvención del 80% de la inversión subvencionable, mientras que en el caso de las localidades de 2.000 habitantes o más el porcentaje será del 60%.

Cada entidad local podrá presentar una única solicitud, con una inversión mínima de 12.000 euros. El importe máximo será de 180.000 euros para municipios y de 42.000 euros para entidades locales menores.

Además de la población, la convocatoria incorpora criterios de valoración vinculados a la superficie del término, el riesgo de despoblamiento, el número de ayudas recibidas en los últimos ejercicios y la mejora de accesos a instalaciones vinculadas al sector agrario, ganadero o agroalimentario. Con ello, la Conselleria refuerza una orientación territorial que busca priorizar las actuaciones con mayor impacto real sobre la actividad productiva y la vertebración del medio rural.

"En los últimos meses, la Generalitat ha impulsado distintas actuaciones de reparación y recuperación de caminos rurales para restablecer el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los daños causados por las inundaciones. A ello se suma ahora esta convocatoria ordinaria, que permite seguir avanzando en la mejora planificada de unas infraestructuras esenciales para el sector primario," ha subrayado la directora general.

Las solicitudes deberán presentarse por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución en el DOGV.