Agricultura intensifica los controles para la identificación de la EHE en explotaciones de ganado bovino

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca ha intensificado los controles para la identificación de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en las explotaciones de ganado bovino.

En el marco del Plan Anual Zoosanitario, este departamento del Consell viene actuando a través de su personal veterinario, realizando visitas a las granjas con población de bovino y caprino, y recuerda a los ganaderos la obligatoriedad de comunicar a los servicios veterinarios cualquier sospecha de un caso de EHE en su explotación.

Actualmente, la situación en la Comunitat Valenciana se encuentra "bajo control" y solo existe "un reducido número" de casos positivos en granjas de la provincia de Castellón, señala la administración autonómica.

No obstante, la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Leticia Sanchiz, ha añadido, en un comunicado, que, si la situación de la cabaña bovina empeorara gravemente como consecuencia de los efectos de la EHE, la Conselleria de Agricultura estudiará la habilitación de una línea de ayudas orientada a los ganaderos afectados.

Además, Sanchiz ha remarcado la importancia de comunicar inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha en las especies susceptibles de verse afectadas, domésticas y silvestres, para valorar el impacto de la enfermedad y su distribución.

También ha recomendado adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de lucha contra el vector, así como el tratamiento sintomático de los animales enfermos tan pronto como aparezcan los síntomas.

La directora general ha recordado que la Conselleria ha convocado este verano una ayuda a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas por un importe de 847.000 euros, lo que permite, entre otras actuaciones, subvencionar la actuación de los servicios veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y adquisición de vacunas, antiparasitarios, biocidas y material necesario para la toma de muestras.

Situación actual

En la comarca dels Ports, en Vilafranca, hay declarados y confirmado mediante diagnóstico 11 explotaciones, y dos muertes confirmadas mediante diagnóstico y 18 animales muertos, con sospecha clínica, pero sin confirmación. En los últimos días se han muestreado tres explotaciones más, y se está a la espera de los resultados.

En San Mateo hay cinco explotaciones de bovino diagnosticadas con nueve muertes confirmadas. Asimismo, en la comarca de l'Alcalatén existe una explotación muestreada a falta de confirmar.

Si se realiza una comparación entre los datos de 2022 y los de 2023, entre los mismos periodos de septiembre y octubre, se observa un aumento de muertes en la comarca dels Ports, pero no se puede confirmar la causa a falta de un diagnóstico clínico o de laboratorio, inciden.

FOCO DE CUERVO

En toda la Comunitat Valenciana la situación actual es de un foco de ciervo en Ayora, otro de ciervo en Requena, otro foco de cinco explotaciones bovinas y un ciervo en la comarca de San Mateo y por ultimo, un foco de once explotaciones en la comarca dels Ports, aunque la situacion epidemiológica evoluciona continuamente y están pendientes de confirmar otros casos.

Desde la Generalitat recuerdan que no hay ningún tipo de restricción al consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), debido a que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano.