Agricultura invierte 26,4 millones en la recuperación de daños causados por la dana en el sector agrario de Chiva

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, visitan Chiva para comprobar el avance de las obras de reconstrucción, - DELEGACIÓN GOBIERNO CV

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido ya 26,4 millones de euros, entre ayudas directas y actuaciones, para recuperar el potencial productivo agrario y reparar viveros, comunidades de regantes, parcelas y caminos rurales que resultaron dañados por la dana en el término valenciano de Chiva.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha visitado este jueves el municipio para comprobar el avance de las obras de reconstrucción, que superan los 16,3 millones de euros y continúan en ejecución, por lo que se prevé que la cifra final de inversión aumente en los próximos meses. Además, ha señalado que los agricultores y ganaderos afectados ya han recibido 10.102.351 euros en ayudas directas.

García Bernal ha subrayado que estas ayudas forman parte de un esfuerzo más amplio de recuperación del sector agrario tras la dana. "El campo necesita certezas cuando llegan las dificultades, y la dana fue mucho más que una dificultad. Por eso el Gobierno de España está acompañando a los agricultores y ganaderos con inversión, reconstrucción de infraestructuras y apoyo directo para que puedan recuperar su actividad y seguir generando empleo y valor en el territorio", ha afirmado. "Lo prometimos y no vamos a dejar de hacerlo", ha apostillado.

Durante la visita, la secretaria de Estado, acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recorrido los trabajos de reconstrucción del vivero Vivercid, donde el Gobierno, a través de la empresa pública Tragsa y bajo la dirección de obra de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) realiza labores de limpieza de sedimentos y escombros, restauración de estructuras y preparación de instalaciones desde marzo de 2025.

En los cuatro viveros de Chiva afectados, entre los que se incluye Vivercid, se han invertido hasta el momento más de 6.000.000 euros en actuaciones de recuperación. El ministerio también ejecuta obras de reconstrucción en tres comunidades de regantes del municipio, con una inversión superior a 1,4 millones de euros.

Entre las actuaciones destacan la sustitución de infraestructuras dañadas, la excavación y reposición de zanjas, la reconstrucción de arquetas y la reparación de válvulas y tuberías. Asimismo, se están llevando a cabo trabajos de reparación en 222 parcelas agrícolas afectadas en Chiva, con actuaciones iniciadas en diciembre de 2024 y una inversión que supera los 3,57 millones de euros.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha destacado que el Gobierno de España "está acompañando la recuperación de la provincia de Valencia tras la dana con inversiones muy importantes". "Solo en Chiva ya superamos los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción integral, sumando todas las inversiones de todos los ministerios. Es la prueba del compromiso firme y sólido del Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha asegurado.

TERCER LISTADO DE BENEFICIARIOS AFECTADOS

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha concedido 76,8 millones de euros sólo en ayudas directas a 9.136 agricultores y ganaderos afectados por los daños ocasionados por la dana.

El pasado viernes se publicó el tercer listado de beneficiarios de ayudas directas para la reparación de parcelas, que completa el conjunto de resoluciones previstas en esta línea de apoyo en el primer trimestre de 2026. Hasta el momento, se han pagado 80,7 millones de euros en esta línea de ayudas.