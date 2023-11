Aguirre asegura que su viaje "relámpago" a Bruselas tuvo "un coste mínimo" y fue para "defender a los arroceros"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, ha defendido el viaje que realizó el pasado 11 de octubre a Bruselas frente a las críticas de Compromís de que lo sufragó con casi mil euros de fondos de la Generalitat para asistir a "una actividad protagonizada por Vox". "Fue un viaje relámpago con un coste mínimo", ha rebatido, y ha querido dejar claro que fue para "defender a los arroceros".

"Me sorprende que siendo su líder de Sueca, una población típicamente arrocera, no se hayan puesto un poco más las pilas para defender de verdad a los arroceros, porque en el Parlamento Europeo no se les ha oído muchas veces hablar en defensa del arroz", ha manifestado en alusión al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en la comisión parlamentaria de Presupuestos.

Aguirre (Vox) ha respondido así a la documentación revelada este martes por Baldoví de que gastó casi 1.000 euros públicos para acudir a un "acto de Vox" en Bruselas junto a Jorge Buxadé, jefe de la delegación europea de este partido. Además, el síndic de Compromís ha criticado que este desplazamiento no aparezca en la web del portal de Transparencia de la Generalitat.

En cambio, el conseller ha afirmado que el viaje figura "en la agenda de Transparencia" y ha explicado que "aquel viaje a Bruselas fue a instancias de una carta mandada a todos los europarlamentarios para hacer frente a una medida que había planteado la comisión sobre el triciclazol", fungicida prohibido a los agricultores en la UE.

"Aquel viaje, además, fue un viaje relámpago: salimos por la mañana y volvimos por la noche, con un coste mínimo, sin ni siquiera pernoctar", ha sostenido, y ha destacado que los participantes se reunieron con el comisario europeo de Agricultura y con representantes de asociaciones agrarias.

En la web GVA Oberta, el viaje de Aguirre a Bruselas aparece en la agenda del conseller del 11 de octubre, pero a fecha de publicación de este teletipo, no consta en el apartado 'Viajes' del perfil del conseller. El mismo viaje sí aparece en el del vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, quien también pertenece a la cuota de Vox en el Consell.