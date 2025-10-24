Aitana añade un segundo concierto en el Roig Arena para el 21 de mayo de 2026

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La cantante Aitana, durante un concierto - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana hará una segunda parada en Roig Arena el 21 de mayo de 2026, tras agotar las entradas del primer concierto programado para el 22 de mayo.

València contará, por tanto, con dos fechas para la gira mundial que llevará a la artista catalana por todo el mundo. La cantante acumula cientos de seguidores que la han acompañado desde su irrupción en la industria musical hace ya ocho años, ha explicado el Roig Arena en un comunicado.

"Con cuatro álbums de estudio, Aitana ya es una de las artistas más consolidadas del panorama musical español, con un crecimiento y una evolución que, en los últimos años, ha sido imparable", han destacado desde el recinto .

Las entradas para el nuevo concierto de Aitana, programado para el 21 de mayo de 2026, salen a la venta el próximo 28 de octubre a las 13 horas en la web www.roigarena.com