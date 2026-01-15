Aitana Mas y Alberto Ibáñez no optarán a la reelección como portavoces de Iniciativa-Compromís

Archivo - Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís con sus portavoces, Aitana Mas y Alberto Ibáñez, en imagen de archivo - INICIATIVA-COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Aitana Mas i Alberto Ibáñez, han remitido sendas cartas a la militancia del partido en las que han comunicado que no optarán a la reelección en el séptimo Congreso de la formación ecosocialista que tendrá lugar el próximo 28 de marzo en València.

En su misiva, Mas explica: "Tengo una realidad que no puedo descuidar y es que mi proceso oncológico no ha acabado. En los próximos meses tendré que afrontar dos operaciones que, en el caso de la primera, no será sencilla y requerirá paciencia y rehabilitación. Necesito acabar este proceso lo mejor posible para poder estar preparada para el 2027, cuando todas las manos serán pocas si queremos un futuro de progreso en el País Valenciano".

"No es la decisión que quiero tomar, no os voy a engañar. Pero hay que ser responsable y saber leer el momento, y es que en un año preelectoral como el que viene, año de negociaciones internas, de preparación de campañas electorales, etc, se necesita una portavoz que pueda estar al 100% y como, por desgracia, sé lo que es serlo y no poder ejercer, pienso que es mejor dar un paso al lado y dejar espacio a alguien que le pueda dar a Iniciativa y a Compromís el tiempo y la dedicación que corresponden en los próximos meses. No seré de nuevo portavoz de Iniciativa-Compromís pero quiero que tengáis claro que solo es una pequeña parada en el camino para coger impulso".

Por su parte, en su carta en la que comunica que no se presenta a la reelección como portavoz, Ibáñez ha señalado que "después del último año, también creo que es importante que me centre en mi tarea como diputado y de portavoz en el Congreso. Necesitaría más páginas que en la última ponencia política para explicar la complejidad y fragilidad de cada semana en Madrid, pero también las ganas, el trabajo y sinergias que hemos construido para ir cumpliendo nuestra agenda y cerrar la puerta al fascismo".

"Ahora, compañeros y compañeras, todas tenemos que arrimar el hombro, ponernos a trabajar, aparcar la queja sin renunciar a la crítica, ante la antipolítica, más militancia, ante el auge fascista, más justicia, ante el autoritarismo, más libertad, ante su odio, más hermanamiento. Finalmente, desear suerte y aciertos a quienes vienen, paciencia y firmeza, organización y empatía, escucha y criterio, respetar Iniciativa, fortalecer Compromís y ampliar alianzas, que con una hoja de ruta compartida, nos permitan ser alternativa transformadora con vocación de gobierno", expone.