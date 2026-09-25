Aitana Mas (Compromís) anuncia su voluntad de optar a la alcaldía de Crevillent

Archivo - Imagen de archivo de Aitana Mas durante una intervención en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha anunciado este viernes su voluntad de optar a la alcaldía de su municipio, Crevillent (Alicante), en lo que supondría su vuelta a la política local. A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, ha asegurado: "Quiero ser la próxima alcaldesa".

La coalición, a través de un comunicado, ha subrayado el "compromiso" de la diputada en el parlamento valenciano "con la proximidad, el diálogo y la mejora de la vida diaria" del vecindario de esta localidad.

"Tomo esta decisión consciente de las necesidades personales y políticas que tengo. Quienes me conocen saben que no me siento cómoda en el circo y el espectáculo en el que, lamentablemente, se han convertido los parlamentos en tiempos recientes", ha indicado Mas, quien ya fue concejala en el consistorio de Crevillent entre 2011 y 2015.

Y ha añadido: "Creo firmemente en la política y en su traslado a la vida de la gente corriente, en su proximidad, en el impacto en la mejora de la situación de muchas casas. Y no hay política más directa que la política municipal".

"Vivimos tiempos de incertidumbre, inflación y descontento y, aunque no es fácil dar un paso adelante, quiero generar esa esperanza que muchos crevillentinos están esperando", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que "se pueden hacer las cosas de forma diferente, se puede hacer política desde la bondad y la preocupación por lo que ocurre" en las calles, al tiempo que ha sentenciado: "Quiero que ganen las palabras y el debate. Y, sobre todo, quiero que gane Crevillent".

Fuentes de Compromís consultadas por Europa Press han precisado que ahora hay que esperar a que la coalición pacte las reglas de primarias y que luego se tendrían que convocar o no. Una vez eso ocurra, han apuntado, podría haber diversos candidatos, aunque algunos "estén muy claros". Así, por el momento oficialmente no hay ninguna candidatura confirmada, han señalado.

Desde la coalición han remarcado que Mas "afronta este paso tras una trayectoria de responsabilidades en instituciones valencianas". Así, durante los gobiernos autonómicos del Botànic fue directora general de Transparencia y Participación y, posteriormente, se convirtió en vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como en portavoz del Consell, tras la dimisión de Mónica Oltra en junio de 2022.

Asimismo, han apuntado que, en los últimos años, Mas "ha combinado su labor parlamentaria y su papel como portavoz" de Iniciativa del Poble Valencià, "una de las tres ramas que conforman Compromís", con su "lucha contra el cáncer de mama".