Aitana, 5 Seconds of Summer y Dani Martín encabezan la agenda de conciertos de mayo de Roig Arena

Archivo - Aitana durante un concierto en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena presenta en mayo una agenda de conciertos variada, con giras nacionales e internacionales de artistas como 5 Seconds of Summer, Aitana o Dani Martín.

La banda australiana 5 Seconds of Summer aterriza por primera vez el 1 de mayo en València con su gira internacional 'Everyone's a Star'. El grupo presentará en directo las canciones de su nuevo álbum y repasará algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, entre ellos 'She Looks So Perfect', ha señalado la organización en un comunicado.

Además, Dani Martín celebra sus 25 años sobre los escenarios con la gira '25 pts años', que hará parada en el Roig Arena durante dos noches el 8 y 9 de mayo. Ambos conciertos incluirán los temas más representativos de su carrera en solitario, así como canciones inolvidables de su etapa como líder de El Canto del Loco.

La "superestrella" catalana Aitana desembarcará en València el 21 y 22 de mayo con su 'Cuarto Azul World Tour', una gira que celebra sus grandes 'hits' y su evolución artística.

Asimismo, tras más de dos años de trabajo creativo y de producción, los valencianos Neon Collective presentarán su espectáculo más ambicioso a la fecha, en el que reinterpretarán junto a una orquesta sinfónica los principales hits de The Cure, U2 y Depeche Mode, el 23 de mayo.

Por su parte, los legendarios Harlem Globetrotters traerán al Roig Arena su espectacular 'Gira de los 100 años', el 24 de mayo. Mates "imposibles", jugadas "sorprendentes" y un despliegue de talento y entretenimiento harán disfrutar a públicos de todas las edades.

'TRASH METAL'

Para el 25 de mayo, la legendaria formación de metal estadounidense, Megadeth ha escogido el Roig Arena para arrancar el tramo europeo de su gira de despedida. Tras 43 años, uno de los grupos más importantes del mundo en el 'trash metal' se despedirá de los escenarios.

Igualmente, Pablo Alborán presentará el 30 de mayo las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'KM0', en un concierto que también incluirá algunos de los temas más destacados de su repertorio.

Finalmente, el mes se cerrará con Amaia, (31 de mayo) que se embarca en una gira por grandes recintos y hará parada en el Roig Arena para presentar su nuevo disco 'Si abro los ojos no es real' ante el público valenciano.