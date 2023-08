El ajedrecista 'Vasil' protagoniza la apertura de la Filmoteca d'Estiu 2023 este viernes

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La historia del ajedrecista búlgaro 'Vasil', ópera prima de la valenciana Avelina Prat, inaugura este viernes a las 22.30 una nueva edición de la Filmoteca d'Estiu en los jardines del Palau de la Música.

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, asistirá a la inauguración, que contará además con la participación de Avelina Prat para presentar su película. Con una duración de 93 minutos, 'Vasil' se podrá volver a ver el sábado 5 de agosto en el mismo horario.

El director general del IVC, Abel Guarinos, ha señalado que este año se ha querido inaugurar esta nueva edición de la Filmoteca d'Estiu "con una de las grandes películas valencianas de los últimos años".

"La ópera prima de Avelina Prat no solo fue la gran triunfadora en la pasada edición de los Premios Berlanga del Audiovisual Valenciano, con seis galardones, entre ellos mejor película, guion y dirección, sino que también ha sido reconocida como una de las grandes revelaciones de 2022 desde su estreno internacional en el Festival de Valladolid", ha añadido.

Premio al mejor actor (Karra Elejalde e Ivan Barnev) en la Seminci de Valladolid, la ópera prima de Avelina Prat obtuvo los Premios Berlanga al mejor largometraje de ficción, mejor dirección, mejor guion (Avelina Prat), mejor música original (Vincent Barrière), mejor actriz de reparto (Susi Sánchez) y mejor sonido (Iván Martínez Rufat).

Rodada en la ciudad de València y protagonizada por Karra Elejalde, Alexandra Jiménez, Susi Sánchez y el actor búlgaro Ivan Barnev, 'Vasil' es una comedia sobre la amistad.

Vasil es inteligente, carismático y un número uno jugando al 'bridge' y al ajedrez, pero duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa.

Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo. Y es que Vasil tiene un don: transformar para siempre a aquellas personas con las que se relaciona.

EL ORIGEN DE VASIL

Sobre los orígenes de la película, Avelina Prat comentó durante su presentación en la Mostra de València: "La película nació de una historia que le ocurrió a mi padre hace unos años: un día me llamó para decirme que no podía quedar porque tenía un búlgaro en casa, que se iba a quedar allí un par de días porque no tenía dónde dormir. Pasaron un montón de cosas, pero meses después, cuando todo había desaparecido, la historia seguía en mi cabeza y pensé en escribirla".

Con ayudas a la producción del IVC, 'Vasil' es una coproducción de la valenciana Distinto Films con la empresa búlgara Activist 38. Cuenta con la participación de Radiotelevisión Española, Televisió de Catalunya y À Punt Mèdia.

Cuenta también con el apoyo del ICAA, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Bulgarian National Film Center y el Creative Europe Media Programme of the European Union, además de la colaboración del Institut Ramon Llull, el financiamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la participación de CREA SGR. La película está distribuida por Filmax.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL VALENCIANO

Como en ediciones anteriores, todas las sesiones de la Filmoteca d'Estiu se abren con la proyección de una muestra de la colección de películas domésticas en pasos estrechos, recuperadas por la Filmoteca Valenciana y digitalizadas y conservadas en su archivo fílmico.

Este año, todas las películas proyectadas fueron filmadas en 9,5 mm. Este formato, también denominado Pathé Baby, fue muy popular entre los forofos durante más de cuatro décadas y en 2023 se celebra el centenario de su creación.

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas.

El precio de la entrada general es de 3,50 euros, y 25 euros para el abono de diez sesiones. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles aquí.

La Filmoteca Valenciana mantiene la oferta cinematográfica en la ciudad durante el mes de agosto con la celebración de la Filmoteca d'Estiu y las proyecciones al aire libre. Los criterios de programación de la Filmoteca d'Estiu son los mismos que se siguen el resto del año en la Sala Berlanga: versión original, calidad en las proyecciones y un precio asequible.

La celebración de la Filmoteca d'Estiu, que organiza cada año el IVC, es posible también gracias al Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones y al patrocinio de Cerveza Turia.