Albal (Valencia) registra esta noche intensas precipitaciones sin incidencias destacables

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Albal (Valencia) ha registrado intensas precipitaciones durante la noche del 16 de diciembre y la madrugada del miércoles 17 que han provocado encharcamientos puntuales en algunas calles.

Tras este episodio y una vez rebajada la alerta meteorológica a nivel amarillo, los centros educativos han podido abrir con normalidad y sin que se haya registrado ninguna incidencia. Por el momento, las acumulaciones de agua no revisten gravedad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los efectivos de la Policía Local han permanecido durante toda la noche realizando labores de vigilancia y control en el municipio para detectar y comunicar cualquier contingencia, sin que se haya notificado ninguna incidencia destacable. La empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, llevó a cabo una ronda de reconocimiento durante la noche y a primera hora de la mañana para evaluar el estado de la red.

Asimismo, con la ayuda de un camión cuba, se procedió al drenaje de los puntos en los que se había acumulado una mayor cantidad de agua, contribuyendo a restablecer la normalidad y a minimizar posibles incidencias derivadas del episodio meteorológico.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha valorado positivamente los trabajos preventivos realizados durante los meses de verano. Según ha señalado, "gracias a las actuaciones llevadas a cabo desde finales de agosto por la brigada de obras del Ayuntamiento y por Aqualia, centradas en la limpieza de imbornales y colectores de la red de alcantarillado, las consecuencias del último episodio de lluvias han sido mínimas y no se han producido afecciones graves ni inundaciones".

Para la jornada de este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla, con previsión de posibles acumulados de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 a 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

De cara a las previsiones de que continúen las lluvias en la comarca de l'Horta Sud durante los próximos días, el Ayuntamiento de Albal mantendrá activos los trabajos de saneamiento y vigilancia con el objetivo de minimizar posibles riesgos.