Albalat remite una quinta carta al Gobierno para exigir el pago de la deuda de 4.000 millones de euros en dependencia

Imagen de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. - GVA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha enviado una nueva comunicación, la quinta hasta la fecha, dirigida al Gobierno de España para exigir una "solución definitiva" a la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana.

Según ha lamentado la Generalitat en un comunicado, "a pesar de los reiterados requerimientos enviados tanto al Ministerio de Hacienda como al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ejecutivo central no ha convocado la reunión de trabajo solicitada ni ha ofrecido una respuesta efectiva a la situación".

"La Comunitat Valenciana ha realizado un esfuerzo sin precedentes, alcanzando en 2025 una inversión histórica de 1.474 millones de euros, lo que ha permitido superar las 190.000 personas beneficiarias. Sin embargo, este avance se sostiene fundamentalmente con recursos autonómicos", ha recordado Albalat.

La Generalitat asume cerca del 80 por ciento del coste total, mientras que la aportación estatal se sitúa "en torno al 20%, una cifra muy alejada del 50% que establece la ley", ha señalado la consellera, quien ha reiterado que esta "descompensación" ha provocado "una deuda acumulada por parte del Gobierno de España cercana a los 4.000 millones de euros".

Para la consellera, resulta "incomprensible" la falta de respuesta del Estado porque "la dependencia es un derecho subjetivo reconocido por ley y su financiación no puede quedar condicionada a la disponibilidad presupuestaria ni a decisiones coyunturales".

Por ello, ha insistido en la necesidad de garantizar la "igualdad de trato" entre territorios porque la Comunitat Valenciana "soporta un esfuerzo desproporcionado".

La consellera además ha incidido en la necesidad de un "calendario vinculante" para alcanzar el 50% y un "mecanismo de compensación" por la deuda acumulada y ha remarcado que seguirá "instando al Gobierno central, mes a mes, a convocar una reunión" porque es su "obligación defender los derechos de los dependientes valencianos y sus familias".