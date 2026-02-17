Albalat remite una tercera carta al Gobierno para una reunión "urgente" que aborde la infrafinanciación en dependencia

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha remitido una tercera carta al Gobierno central para reclamar una reunión "urgente" que permita abordar y solucionar "la situación de la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana".

En sendos escritos dirigidos al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la consellera ha insistido en la necesidad "de tratar el incumplimiento efectivo del reparto legal de la financiación por parte del Estado, tal y como establece la Ley de Dependencia".

Albalat ha señalado en un comunicado que ya remitió dos cartas anteriores en diciembre de 2025 y enero de 2026 que, en el caso del Ministerio de Hacienda, "no han recibido respuesta hasta la fecha". En cuanto al Ministerio de Derechos Sociales, ha lamentado que la contestación recibida "no entre en el fondo de la cuestión que afecta directamente a la Comunitat Valenciana".

Según ha detallado la consellera, mientras la ley fija una financiación compartida del 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas, "en la práctica el Estado está aportando en torno al 20%, lo que obliga a la Generalitat a asumir aproximadamente el 80% del coste del sistema2.

Además, ha remarcado que actualmente, cerca de 190.000 personas dependientes son atendidas en la Comunitat Valenciana "gracias al esfuerzo extraordinario del Consell" y que la infrafinanciación acumulada por parte del Estado "supera ya los 4.000 millones de euros".

"La dependencia es un derecho subjetivo reconocido por ley y no puede sostenerse sobre el esfuerzo unilateral de una comunidad autónoma", señala Albalat en sus escritos, al tiempo que subraya que hablar de "preocupación compartida" mientras la Generalitat asume el 80% del coste, "no refleja la realidad financiera que estamos soportando".

La consellera, además, ha incidido en que otros territorios han alcanzado acuerdos específicos con el Estado para avanzar hacia el cumplimiento efectivo del 50% de financiación y exige para la Comunitat Valenciana "el mismo trato".

En ambas cartas, Albalat ha solicitado formalmente una convocatoria que permita revisar "con detalle" el nivel actual de aportación estatal, analizar la deuda acumulada y definir un plan de compensación que corrija la infrafinanciación existente.

Asimismo, la titular de Servicios Sociales ha planteado la necesidad de acordar un calendario "realista y verificable" para que el Estado "alcance de forma efectiva el compromiso legal de financiar la parte del sistema que le corresponde, y se garantice que la Comunitat Valenciana reciba el mismo trato que otros territorios que ya han suscrito acuerdos específicos en esta materia".

"No responder no resuelve el problema. Necesitamos una convocatoria concreta que permita avanzar en soluciones reales y no únicamente en declaraciones de intención", ha concluido.