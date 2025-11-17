El albergue municipal de Alicante acoge a más de mil animales desde enero de 2024

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El albergue municipal de Alicante ha acogido a un total de 1.115 animales entre enero de 2024 y junio de 2025. En los seis primeros meses de este año, han llegado a las instalaciones 402, de los que 221 eran perros y 75 gatos. El promedio mensual de custodia es de 95 ejemplares.

Así lo ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, en el que ha recordado que en el caso de los gatos hay que tener en cuenta que desde 2015 no se recogen en la ciudad salvo que estén enfermos, en peligro o se encuentren en zonas de especial sensibilidad que puedan conllevar un problema conforme a la normativa vigente. El consistorio ha apuntado que trabaja desde 2016 con el método captura, esterilización y suelta y captura, esterilización y retorno (CES/CER).

En este sentido, la junta de gobierno tiene previsto adjudicar este martes el servicio de recogida, custodia, mantenimiento, observación, tratamiento, gestión y entrega en adopción de animales en el albergue municipal a la empresa que lo gestiona actualmente, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, por 289.187 euros y un plazo de dos años.

La concejala de Sanidad y Protección Animal, Cristina Cutanda, ha resaltado la importancia de este servicio, que se encarga de "retirar de la vía pública los animales abandonados o sin dueño e ingresarlos en recintos o instalaciones adecuadas, con el objetivo prevenir situaciones de riesgo en el ámbito de la salud pública y la sanidad animal y garantizar su atención, así como promover y gestionar la adopción de estos animales".

El Ayuntamiento de Alicante ha recordado que el servicio incluye, además, charlas de concienciación sobre la tenencia responsable de animales en los centros educativos y que "entre las nuevas competencias" para los consistorios que establecen la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y la Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal está la "obligación" de prestar un servicio de 24 horas durante los 365 días del año. Desde la administración local alicantina han subrayado que en este sentido va "por delante", pues ha recordado que "ya" presta dicho servicio desde el año 2019.