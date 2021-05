Albert Sanz y Javier Botella viajan a la época dorada de Broadway con su nuevo disco

Arrancarán en el Teatro Olympia de València una gira nacional

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los artistas valencianos Albert Sanz y Javier Botella invitan a realizar "un viaje musical" a principios el siglo pasado con 'It never was you', un nuevo disco en el que homenajean la época dorada de Broadway.

El álbum ofrece un repertorio de grandes maestros, como George Gershwin, Cole Porter y Kurt Weill, referentes de la música norteamericana y los standards del jazz.

El proyecto cultural gira en torno a la búsqueda de la melodía original del teatro musical de Broadway que dio lugar a un estilo característico que ha sido una gran influencia para el jazz.

"Hemos conseguido que este disco vea la luz gracias a la pasión que sienten cientos de personas por la música. Lanzamos una campaña de crowdfunding, realizamos la promoción principalmente a través de las redes sociales. Todo un reto porque no estamos acostumbrados a este tipo de iniciativas digitales. Pero estamos muy satisfechos y aún no nos lo creemos, tanto Albert como yo mismo, hemos podido sentir el calor de los fans en estos tiempos con tanta incertidumbre. Es absolutamente maravilloso", comenta el cantante Javier Botella en un comunicado.

El 'crooner' valenciano conjuga su aterciopelada y madura voz con la de Albert Sanz, quien, además, toca el piano. "La música es indispensable en la vida de las personas, sobre todo, los clásicos. Y con este proyecto unimos fuerzas para apoyar la cultura", asegura Sanz.

Además, para celebrar el lanzamiento del disco "y que la música de principios del siglo XX está más viva que nunca", los artistas anuncian una actuación en el Teatro Olympia de València el próximo 15 de junio.

"LA EMOCIÓN DEL DIRECTO"

Una primera cita cuyas entradas ya pueden adquirirse en la web del teatro y de las principales ticketeras. "Nos hace mucha ilusión comenzar en nuestra tierra y en un teatro como el Olympia es un auténtico lujo. Tenemos muchas ganas de subirnos al escenario y vivir con el público toda la emoción del directo", dice Botella.

Este concierto supone el comienzo de una gira nacional, próximamente se confirmarán las fechas concretas en Madrid y Barcelona, así como las ciudades por las que se podrá vivir el jazz en primera persona de la mano de Albert Sanz y Javier Botella.