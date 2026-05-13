Alberto & García completa el cartel de Tierra Bobal Fest 2026

Cartel musical de Tierra Bobal Fest 2026 - TB FEST

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Tierra Bobal Fest suma a Alberto & García a la programación musical de su cuarta edición, completando un cartel en el que ya figuraban Sidonie, Santero y Los Muchachos, Karmento y Calequi y Las Panteras.

El festival se celebrará del 26 al 28 de junio en distintos espacios de la comarca de Utiel-Requena (Valencia), consolidándose como una de las propuestas culturales y experienciales más singulares de la Comunitat Valenciana, destacan sus organizadores.

Junto a las actuaciones en directo, contará con las sesiones de Alesa Dj y Lady Moon Dj, que acompañarán una programación concebida para disfrutar del territorio desde una mirada cercana, cultural y sensorial.

Tierra Bobal Fest apuesta por un formato que conecta música, vino, gastronomía, patrimonio y paisaje, dentro de una experiencia vinculada al territorio y a la identidad de la comarca.

En las próximas semanas se dará a conocer la programación de experiencias y propuestas gastronómicas, diseñada para descubrir Tierra Bobal a través de sus vinos, su producto local y sus espacios más emblemáticos.

La marca de destino turístico Tierra Bobal, impulsada por la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, integra a los municipios de Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel y Venta del Moro. Trabajan conjuntamente por un modelo de turismo sostenible ligado al paisaje, la cultura y la autenticidad del territorio.

Los últimos abonos para disfrutar del festival continúan disponibles, con unidades limitadas, a través de la web oficial del evento. Tras superar el 50% de los abonos vendidos a dos meses de su celebración, Tierra Bobal Fest confirma la "excelente acogida" de una propuesta que año tras año refuerza el posicionamiento cultural y turístico de la comarca.

Integrado en la marca Festivales Territorio e impulsado por la promotora i-radia Crea, el festival cuenta con el apoyo de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y el patrocinio de la Diputació de València a través del área de Comarcalización.