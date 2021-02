El alcalde de Alcoi niega haberse saltado el cierre perimetral porque ya estaba en Penáguila pero se disculpa

La oposición critica que Toni Francés (PSPV) "huya" a una segunda residencia cuando los vecinos no pueden salir de la ciudad

ALICANTE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés (PSPV), ha negado este lunes haberse saltado el cierre perimetral decretado sobre la localidad durante el fin de semana, ya que asegura que se encontraba con anterioridad por motivos familiares en una segunda residencia en Penáguila, si bien ha pedido disculpas porque "seguramente no es la mejor decisión desde el punto de vista político".

Francés ha afirmado en rueda de prensa que "ha cumplido las normas sanitarias" y ha confirmado que no dejará Alcoi para volver a desplazarse a Penàguila, a unos 15 kilómetros de la capital de l'Alcoià.

El primer edil ha hecho estas declaraciones después de que PP y Cs le hayan pedido explicaciones por estar en Penàguila durante el fin de semana pese al cierre perimetral. Ambas formaciones denunciaron en redes sociales que la geolocalización --ubicación a tiempo real-- de Francés detallaba que no se ubicaba en la localidad alcoyana.

Francés expresó, a través de un comunicado, que se había trasladado a su segunda residencia antes de que se decretara el cierre perimetral y ha confirmado que volverá a residir en la localidad porque "seguramente no es la mejor decisión desde el punto de vista político".

"Me trasladé a esta segunda residencia, una casita aislada en el campo, cuando se decretó el fin del anterior cierre perimetral por diversos motivos familiares", ha explicado Francés, que sí pudo entrar al municipio para asistir a un acto religioso celebrado durante la tarde del domingo, cuando las medidas sanitarias estaban aún en vigor. El PSPV ha alegado que se trata de un "motivo laboral justificado" y el propio primer edil ha añadido: "No me he saltado el cierre perimetral y es algo que en ningún momento haría".

"HUIDA"

Sin embargo, el PP ha lamentado que Francés "mienta para justificar su huida y saltarse el cierre perimetral", y ha señalado que ante estos "hechos gravísimos" no valen "ni las excusas ni las mentiras".

"El alcalde reconoce que se fue a su segunda residencia el viernes antes de las 15 horas para eludir el confinamiento perimetral de fin de semana. Y resulta, también, que el alcalde va y vuelve de su segunda residencia a una misa en pleno confinamiento perimetral por motivos laborales", ha indicado el portavoz 'popular', Enrique Ruiz.

A su vez, el portavoz del PP en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha criticado en un comunicado que el también portavoz del PSPV en la institución haya preferido "huir de Alcoi a su segunda residencia para estar tranquilo antes que gestionar en primera línea su propio municipio", por lo que le ha exigido "ejemplaridad".

Igualmente, la portavoz de Cs en el municipio, Rosa García, a través de su cuenta de Twitter, ha indicado que Francés "es el primer edil de Alcoi y debe dar ejemplo. Podría haber delegado en cualquier concejal socialista para asistir en su lugar a la misa del Jesuset. Hay que predicar con el ejemplo y solidarizarse con la situación intolerable que se vive en la ciudad".

También Compromís se ha pronunciado a través de redes sociales para considerar que las explicaciones de Francés "no son adecuadas". Mientras pide a la población cumplir las medidas de seguridad, él no respeta las normas y se encuentra fuera de Alcoi".

Para Guanyar Alcoi, "el alcalde de Alcoi está viviendo en Penáguila, en su segunda residencia. Y mientras tanto, los restaurantes, gimnasios, cafeterías, comercios, empresas de actividades extraescolares (...) de su pueblo están en una situación crítica".

Por su parte, Vox ha criticado que Francés "se salta el cierre perimetral acudiendo a la misa por la Festividad del Jesuset del Miracle, tras desplazarse de su segunda residencia en Penáguila y después de pedir a los alcoyanos que nos quedemos en casa".

Frente a las críticas, el PSPV en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz adjunta, Patricia Maciá, ha lamentado, en referencia al PP, que "un partido que mantiene en sus filas a Bernabé Cano y al concejal de Seguridad de Benidorm está invalidado para dar lecciones de ejemplaridad". Maciá ha sostenido que "desde el minuto uno se ha demostrado que Toni Francés no ha incumplido ninguna normativa. Pese a ello, no le han dolido prendas en pedir disculpas a los vecinos y vecinas de Alcoi".