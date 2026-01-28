El alcalde de Almussafes denuncia por injurias y calumnias a la mujer que le acusa de acoso sexual y laboral

Archivo - El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que ha presentado una denuncia judicial por injurias y calumnias contra la mujer que a su vez le ha acusado ante el partido por presunto acoso sexual y laboral, a su juicio, "falsamente", y ha censurado la existencia de una "campaña difamatoria" contra él, con "amenazas muy graves".

En un mensaje en sus redes sociales, el primer edil ha informado de que ha tomado esta decisión tras una "reflexión profunda" con su entorno personal y familiar, al tiempo que ha detallado que también ha denunciado a dos personas del entorno cercano de esta mujer, una de ellas por injurias y otra por amenazas "muy graves".

Toni González, que fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV al trascender la denuncia por acoso sexual y laboral, ha hecho hincapié en que es "falsa" y, de hecho, ha sostenido que no se trata de "un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo que se inició hace más de cuatro años con el fin de menoscabar mi imagen política, personal, familiar y profesional".

Además, ha afirmado que esta "campaña difamatoria, que ha incluido amenazas muy graves, no ha cesado durante todo este tiempo", razón por la cual ha decidido ahora "emprender acciones legales, aportando para ello el testimonio de varios vecinos de Almussafes, que han presenciado en primera persona los hechos que he puesto en conocimiento de la justicia", según ha precisado.

Finalmente, ha prometido llegar "hasta las últimas consecuencias para restañar" su "imagen política, personal y profesional" y ha garantizado que no parará "hasta que quienes han actuado de mala fe asuman las consecuencias de sus actos".

MOCIÓN EN DEFENSA DE GONZÁLEZ

Se da la circunstancia de que la Ejecutiva del PSPV de la Ribera Baixa ha aprobado recientemente una moción "en defensa" de González y de la secretaria general comarcal, Manoli Egea, apartada de la gestora aprobada por el PSOE en la localidad.

La iniciativa tiene el propósito de defender "principios básicos como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el correcto funcionamiento de los órganos del partido" y, entre otras cosas, solicita que el expediente abierto a González se tramite y resuelva "con la máxima celeridad posible, garantizando en todo momento el respecto a la presunción de inocencia y a un procedimiento ágil, riguroso y con todas las garantías que permita el esclarecimiento de los hechos y aporte seguridad jurídica y organizativa".