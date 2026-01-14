El alcalde de Benidorm (Alicante), sobre cambiar el nombre del auditorio Julio Iglesias: "No nos ha llegado petición"

Archivo - Imagen de archivo de un concierto en el auditorio Julio Iglesias de Benidorm - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, ha afirmado que al Ayuntamiento "no" le ha llegado "petición" para cambiar el nombre del auditorio Julio Iglesias de la ciudad, tras las acusaciones al cantante de agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus mansiones.

Así lo ha apuntado este miércoles en una rueda de prensa ofrecida en la Diputación de Alicante, institución de la que es presidente. El primer edil ha recordado que el municipio "tiene reconocido a Julio Iglesias porque ganó el Festival Internacional de la Canción el 17 de julio del año 1968".

"La canción se llamaba 'La vida sigue igual'. Y yo tenía 40 días. Yo creo que en España, afortunadamente de aquellos tiempos a ahora, lo que hay es un estado de derecho donde rige la presunción de inocencia. La vida no sigue igual en eso", ha añadido.

Igualmente, ha pedido que "conste" que Benidorm lo que reconoce del cantante es que fuera ganador de ese certamen y "uno de los artistas internacionales que más ha promocionado" la ciudad alicantina. "En primer lugar, tenemos que aplicar la presunción de inocencia. Estamos hablando de noticias, de avances", ha concluido.