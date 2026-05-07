El alcalde de Elche no comparte que un edil de Vox llamara "idiota" a la portavoz de Compromís y pide "rebajar tensión"

El alcalde de Elche (Alicante), el 'popular' Pablo Ruz, en una imagen de archivo - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, del PP, no comparte que el concejal de Vox Samuel Ruiz llamara "idiota" a la portavoz local de Compromís, Esther Díez, durante el pleno municipal celebrado el pasado martes. Además, ha pedido "rebajar tensión".

Así lo ha trasladado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a las obras de acondicionamiento del Hort del Gat, a preguntas de la prensa por esta polémica surgida esta semana.

El primer edil se ha definido como una persona que quiere "abrir debates" y rechaza "generar polémicas", al tiempo que ha precisado que no comparte que el pleno se convierta en un espacio en el que se use ese "tipo de palabras".

"No comparto que se empleen este tipo de terminologías ni palabras y a mí no me gustó", ha indicado, al tiempo que ha apuntado que ha hecho "memoria" al afirmar que "en una ocasión" un edil del PSOE "llegó a decir que el PP era el partido de los asesinos de mujeres".

Según Ruz, la polémica surgida tras las manifestaciones del concejal Samuel Ruiz se ha abordado en la última reunión de la junta de gobierno local, que integran PP y Vox, partidos que conforman el ejecutivo de coalición del consistorio ilicitano.

El alcalde ha aseverado que le ha pedido al edil de Vox que hable con la portavoz de Compromís y que, a su vez, también ha tenido una conversación con la concejala de la coalición. "Rebajemos entre todos la tensión", ha añadido.

"Esther y yo, como os digo, somos amigos desde los ocho años y Samuel es mi compañero de gobierno", ha manifestado Ruz, quien ha pedido "avanzar" y "entender" que el pleno es un lugar "necesario", "bueno" y "mensual" para poder "confrontar" y "expresar" opiniones.

Samuel Ruiz (Vox), concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, afirmó este miércoles que, del análisis del "contexto" de su intervención en el pleno, se desprende que "no" hizo "una afirmación directa a nadie".

"Yo es que no llamé idiota a nadie. Si usted analiza el contexto, yo no hice una afirmación directa a nadie. Sí que dije que, si se ponía de espaldas o si no veía lo que en la calle todo el mundo está viendo, pues eso es de idiotas", señaló a preguntas de la prensa.