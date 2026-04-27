El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ingresado en el hospital tras sufrir una indisposición

Archivo - El alcalde de Elche, Pablo Ruz - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), el 'popular' Pablo Ruz, permanece ingresado en el Hospital General ilicitano tras haber sufrido una "indisposición médica", según han detallado fuentes municipales este lunes.

Ante esta situación, la junta de portavoces ha acordado por unanimidad aplazar la celebración de dos plenos previstos para esta jornada. En concreto, de la sesión ordinaria de abril y de otra solicitada por el grupo socialista.

En los próximos días, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento de Elche comunicará las nuevas fechas de ambas sesiones. La primera estaba fijada para las 08.30 horas de este lunes y la extraordinaria para cuando la anterior terminara.

Por otro lado, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, el 'popular' Francisco Soler, se ha convertido en primer edil accidental. Se trata de una circunstancia contemplada en el artículo 125.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, que establece que "el alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la junta de gobierno local a los tenientes de alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad". Esta decisión estará vigente hasta su revocación expresa.

Desde la oposición, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha deseado "lo mejor" y una "pronta recuperación" a Ruz: "La salud tiene que estar por encima de cualquier otra consideración".

En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, Díez, quien espera que el alcalde se reincorpore "lo antes posible", ha explicado que el grupo socialista queda a expensas de la junta de portavoces del "próximo miércoles" para poner fecha "cuanto antes" a esos dos plenos pendientes.

El portavoz del PSPV también ha instado al equipo de gobierno, de PP y Vox, a que tome las "decisiones oportunas" en relación con las competencias del primer edil para que el consistorio pueda seguir funcionando con "normalidad".