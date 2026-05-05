El alcalde de Elche ve en el aborto un asunto "complicado" y aboga por la "libertad de voto" de ediles del PP

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Elche - AYUNTAMIENTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), el 'popular' Pablo Ruz, ha afirmado que, ante un asunto "tan complicado" y de "tantas teclas morales" y "visiones" como es el aborto, ha dado "libertad de voto" a los concejales del PP en el consistorio ilicitano para que expresen su postura.

Así lo ha manifestado este martes durante un pleno extraordinario y monográfico, solicitado por el grupo municipal del PSPV, tras la polémica surgida después de que en una sesión plenaria de hace unas semanas PP y Vox, que conforman el ejecutivo local, apoyaran instar al Gobierno de España a "derogar cualquier ley que facilite el aborto" y a "desistir en su proyecto de introducirlo en la Constitución" como un derecho.

El primer edil ha hecho hincapié en que tiene "muchos defectos" y, "probablemente por ostentar" el cargo, "más que cualquiera" de quienes conforman el pleno. "La mejor manera en esta vida de corregir lo que uno ha hecho mal es pedir perdón y avanzar", ha aseverado, para luego señalar que cree en la "democracia" y defender que es un "demócrata".

En este sentido, Ruz ha indicado que respeta tanto a la Coordinadora Feminista, que está a favor del derecho al aborto, como a las entidades "que defienden la vida". También ha insistido en que el Ayuntamiento de Elche no legisla y ha centrado el debate en "el derecho" de "todos a manifestar" lo que consideren y a "respetar lo que considera el de enfrente". "Sin rasgarnos las vestiduras", ha apostillado.

RUZ: "EL PP ES UN PARTIDO DE PERSONAS"

Ruz ha asegurado que, ante un asunto "tan complicado" y de "tantas teclas morales" y "visiones" como el aborto, la semana pasada tuvo una reunión con los concejales del PP, su grupo político, en la que les propuso algo que ha suscitado "polémica" interna, aunque considera que tenía que hacerlo.

Se trata, según ha concretado, de que ha dado "libertad de voto" a sus ediles para que voten lo que consideren sobre este asunto en el pleno extraordinario. Bajo su punto de vista, "el PP es un partido de personas" y sus concejales "van a tener libertad de voto para votar lo que consideren".

PSPV: "MALA IMAGEN"

Durante el debate político, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha dicho que la ciudad está dando "mala imagen" a nivel nacional por "culpa" del equipo de gobierno de PP y Vox.

El máximo representante del grupo municipal socialista cree que el alcalde "ha hecho el ridículo", "ha avergonzado a la sociedad ilicitana" y "se ha ganado a pulso que el PP nacional le desautorice".

COMPROMÍS: "PELÍCULA DE TERROR"

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Esther Díez, ha abundado en que la moción que presentó Vox y respaldó el PP hablaba de "instar al Gobierno" a "derogar cualquier ley que facilite la muerte de los inocentes por la vía del aborto".

La edil de la coalición ha afirmado que PP y Vox han convertido el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche en una "película de terror" y, a su juicio, estas dos formaciones pretenden "imponer al resto su moral, que su fe se haga ley y que las mujeres" pierdan "los derechos que tantos años y tantas reivindicaciones ha costado conseguir".

VOX: "MACABRA ABERRACIÓN"

De otro lado, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche y tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, ha manifestado que "la vida de un ser personal merece por lo menos la misma protección que el huevo de un águila".

Según Rodil, es una "macabra aberración que la legislación pueda castigar" con "multa de 15.000 euros y dos años de cárcel a alguien que destruye el huevo de un águila pero permite el derecho de matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo".

La edil voxista ha criticado lo que ha definido como "feminismo radical" y ha acusado a los grupos políticos de izquierdas de hacer de esa cuestión un "elemento de confrontación política" para "dividir a la sociedad". "La ciencia nunca podrá defender el derecho al aborto", ha agregado, para luego incidir en que "no todo lo declarado legal tiene por qué ser un derecho".

ACUERDOS

En el pleno extraordinario se han aprobado tres de los siete acuerdos planteados por el grupo socialista. Vox ha votado en contra de todos ellos y PSPV y Compromís a favor. El apoyo del PP en tres epígrafes ha decantado la balanza para que salieran adelante.

Sin embargo, la mayoría de PP y Vox ha servido para tumbar el resto de puntos, entre los que están "rechazar de manera expresa la moción aprobada a instancias de Vox, así como cualquier iniciativa que pretenda derogar, limitar o cuestionar el derecho aborto", además de "instar al Gobierno de España a avanzar en el blindaje constitucional del derecho al aborto, garantizando su protección frente a posibles retrocesos". Estos acuerdos no han salido adelante.

En todo caso, los tres puntos aprobados por 'populares', socialistas y Compromís, y a los que se ha opuesto Vox, piden "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Elche con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, en el marco de la legislación vigente"; "manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Elche a la utilización de las instituciones públicas para promover discursos que cuestionen derechos fundamentales, así como a cualquier forma de retroceso en materia de igualdad", y "dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Senado y a la Generalitat Valenciana".