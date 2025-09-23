El alcalde de Elche ve a Mazón "volcado" en la reconstrucción tras la dana sin olvidar "a los valencianos del sur"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "está volcado en la reconstrucción" tras la dana del pasado octubre en la provincia de Valencia, pero cree que "no olvida" a los más de cinco millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana que vertebran el territorio y, "en concreto, a los valencianos del sur".

De esta forma lo ha indicado el primer edil en declaraciones a los medios este martes en València, donde ha asistido al Debate de Política General en Les Corts, en las que ha recordado que la ciudad ilicitana "tiene en marcha" tres proyectos "esenciales" por parte del Consell.

Se trata de la conclusión de la Ronda Sur, "que está en licitación"; el TRAM de Elche, para el que, "en breve, en las próximas semanas", se suscribirá con la administración autonómica "el convenio definitivo" para su "impulso", y, finalmente, según ha anunciado Mazón, que el Monasterio de las Clarisas de Elche vaya a ser la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat.

Sobre este último aspecto, Ruz ha indicado que el jefe del Consell lleva a cabo acciones de este tipo como muestra de su "voluntad firme" de "vertebrar el territorio desde la descentralización". También ha avanzado que la administración autonómica, "el año que viene", irá asumiendo mediante convenios el pago de las obras para reconvertir el edificio en ese enclave cultural.

"Nosotros, como ilicitanos, entendemos que son muchas las obligaciones y entendemos, por supuesto, que la reconstrucción es el primer objetivo del Consell un año después de la riada de octubre del año 24", ha añadido el alcalde de Elche.

Y ha zanjado: "Pero también somos conscientes de que nuestro papel es exigir, es pedir y sobre todo es ver cómo esas exigencias no caen en saco roto, sino que son exigencias que se materializan en proyectos concretos y en consignaciones presupuestarias específicas, lo que nos llena también de esperanza y lo que nos sirve para trasladar este mensaje de esperanza a los ilicitanos, solidarios, comprensivos, pero también reivindicativos. Creo que ese es el resumen perfecto de lo que el pueblo de Elche ha sido a lo largo de su historia".