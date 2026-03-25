Alcalde de Nules, sobre la operación contra la trata de seres humanos: "El Ayuntamiento sospechaba desde hace tiempo"

David García confirma que se han precintado cuatro inmuebles y pide a los ciudadanos que no se inventen bulos

CASTELLÓ, 25 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Nules (Castellón), David García, ha subrayado hoy sobre la operación por supuesta trata de seres humanos que llevó a cabo ayer la Guardia Civil en esta localidad que es una cuestión que "evidentemente" el Ayuntamiento sospechaba desde hacía tiempo, puesto que "había cosas que no cuadraban".

"Por eso el propio Ayuntamiento puso esa temática a disposición de las autoridades competentes para su investigación, y estoy convencido de que las actuaciones del departamento de Servicios Sociales y de Policía Local, poniendo a disposición de la Justicia cierta información, ayudó a provocar la operación que ayer se produjo", ha añadido.

El primer edil se ha pronunciado así durante una comparecencia ante los medios de comunicación para valorar la operación llevaba a cabo por la Guardia Civil, cuyas diligencias han sido declaradas secretas.

García ha indicado que la operación ha tenido una repercusión "notoria" a nivel público y ha generado "mucha expectación y cierta preocupación entre la ciudadanía". Así, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "ya que se trata de una actuación que se enmarca en una investigación en curso que se encuentra bajo secreto de sumario". "Por tanto, debemos ser prudentes y respetuosos con el trabajo de las autoridades judiciales y de los Cuerpos de Seguridad, debiendo salvaguardar la investigación", ha apuntado.

El alcalde, ha expresado el "máximo respeto y plena colaboración" desde el Ayuntamiento, como así le ha transmitido a la administración de Justicia y a la Guardia Civil, poniendo a su disposición todos los medios humanos, materiales y del municipio "para colaborar en el éxito de esta investigación que nos preocupa enormemente como sociedad", ha dicho.

"Confiamos plenamente en el trabajo de las instituciones y en que los hechos se esclarecerán y se juzgarán con todas las garantías, y aquellos responsables de los presuntos delitos que se puedan imputar que paguen las consecuencias que les correspondan y, sobre todo, confiamos en que el sistema proteja y acompañe también a las presuntas víctimas", ha manifestado.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

David García también ha subrayado el "firme compromiso" del Ayuntamiento con los derechos fundamentales y, en este caso concreto, con los derechos humanos, "principios básicos de un Estado de Derecho que deben de guiar toda actuación".

"Entendemos la preocupación que puede generar esta situación, pero pedimos a la ciudadanía responsabilidad y que se eviten especulaciones y bulos que ayer rodaron por whatsapp nada ciertos, como que había venido una patera o que había gente muerta, que puedan llegar a perjudicar la investigación, a las personas implicadas y, sobre todo, estigmatizar o etiquetar a los que no son responsables, sino víctimas", ha destacado el alcalde.

Al respecto, ha pedido que no se inventen cuestiones "que generan una preocupación errónea e innecesaria y pone el foco del problema en quien no es responsable, sino solo víctima de aquellos que hacen de la necesidad un negocio y que se aprevechan de eso". Según ha resaltado, el Ayuntamiento seguirá actuando con "total transparencia" dentro de los límites legales y mantendrá, "dentro de lo que sea posible", informada a la ciudadanía.

David García, que ha confirmado que hay cuatro inmuebles precintados por la Guardia Civil en esta operación, ha celebrado la rapidez con la que ayer los servicios de Justicia y de Emergencia actuaron. "Ahora hay que esperar, pues una investigación en curso puede tener a futuro siguientes acciones en base a lo que se vaya requiriendo", ha agregado.

"Celebramos esta operación, pues la consideramos absolutamente necesaria y las presunas prácticas que se estaban llevando a cabo cuentan con el rechazo absoluto de esta administración y siempre estaremos del lado de los derechos humanos", ha indicado el primer edil, quien ha añadido que, como sociedad, Nules es "tolerante, igualitaria, de libertad y se enmarca dentro de los derechos humanos". "Y en esos principios nos vamos a seguir enmarcando", ha concluido.