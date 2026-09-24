El alcalde de Riba-roja dice que a las 15 horas del 29-O "ya" aconsejaron a empresas el cierre y advirtieron a vecinos

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Riba-roja (Valencia), Roberto Raga, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que a las 15 horas del día de la riada "ya" recomendaron a las empresas el cierre por riesgo de inundaciones y desde por la mañana advirtieron a vecinos de la situación.

El primer edil (PSPV) se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha manifestado que el día anterior a la dana ya convocaron el Cecopal y empezaron a "tomar medidas". Su máxima preocupación era el área industrial puesto que se trata de un área logística con mucha movilidad de vehículos. "Pusimos todos los servicios a disposición de lo que podía pasar, aumentamos dispositivos", ha dicho.

A las 12 horas del día 29 les entró un aviso del '112' que alertaba de que se avecinaba temporal, y 50 minutos más tarde enviaron una carta a Emergencias porque empezaba a inundarse Pozalet. También pidieron a los vecinos no aparcar cerca de barrancos y estuvieron informando de la situación a través de redes sociales, así como a las empresas más cercanas al barranco del Poyo. Serían sobre las 13 o 14 horas.

A las 15 horas, ha proseguido, recomendaron a las empresas que cerraran y a las 17 horas supieron que la A-3 estaba inundada y aconsejaron a las empresas que los trabajadores se quedaran dentro y subieron a pisos superiores. "Había tráilers que parecían barcos. Afortunadamente mucha gente nos hizo caso", ha aseverado. "La recomendación de subir a las plantas altas era obvia. Eso lo aconsejamos vía mail a todas las empresas", ha aseverado.

A las 18.30 horas hubo un desbordamiento "absoluto" del barranco del Poyo, ha recordado, para agregar que el Pozalet y el Poyo se unieron "y era como un solo río".

Más tarde, sobre las 23 horas, convocaron otro Cecopal por videoconferencia con el Gobierno y contrataron autobuses para sacar a casi 1.000 trabajdores y empresarios y los trasladaron a escuelas. Otros se fueron andando a València cuando bajó el agua.

El testigo, quien ha concretado que habló sobre las 20.20 horas con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha señalado que cerraron también los colegios al mediodía porque estaban en una zona alta.

El alcalde ha indicado que ese día no tenían constancia de fallecimientos pero se lo imaginaban. Ellos, ha dicho, vieron el problema "mucho antes" porque sobre las 12.50 horas ya empezaron los problemas en Pozalet.

Y antes de las 18.20 horas, ha continuado, ya avisaron de que el Poyo se iba a desbordar. Contactó con un cargo de la Generalitat para decirle que necesitaban lanchas o helicópteros para sacar a la gente del polígono. Nadie del CCE se puso en contacto con ellos por teléfono, ha apostillado.

"Los problemas de Pozalet eran por el arrastre de las lluvias que venían de aguas arriba, allí llovía muy poco", ha dicho, para añadir que cuando recibieron el Es Alert, a las 20.11 horas, "ya estaba inundado todo". "Cuando se desbordó el Poyo, la velocidad del agua era enorme y se inundó todo rápidamente", ha descrito.