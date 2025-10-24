El alcalde de Sant Vicent del Raspeig defiende que el acuerdo de gobierno de PP y Vox "se cumple en términos pactados"

El alcalde de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), Pachi Pascual (c), este viernes en una rueda de prensa en el ayuntamiento del municipio - AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde 'popular' de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), Pachi Pascual, ha defendido este viernes que el acuerdo de gobierno de PP y Vox en el ayuntamiento del municipio "se está cumpliendo en los términos pactados, también en cuanto a la bajada de impuestos".

En una rueda de prensa, el primer edil ha detallado que los socios del ejecutivo local han mantenido diversas reuniones, entre las que se incluye un encuentro celebrado este jueves para "acercar posturas" sobre el presupuesto de 2026 y, en concreto, sobre el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

El grupo Vox de este municipio ha publicado recientemente en redes sociales un vídeo en el que asegura que ha impulsado un expediente "para una nueva rebaja del IBI" con la que disminuir el recibo "en un diez por ciento" y añade que "el alcalde ha impedido unilateralmente que la rebaja fiscal para los sanvicenteros llegue a buen fin".

Como respuesta, Pascual (PP) ha manifestado: "No nos negamos a la bajada en próximos ejercicios, también es una prioridad para los concejales del PP, pero no es posible otra rebaja del 5% por segundo año consecutivo por seriedad y responsabilidad y en vista del informe emitido por la intervención municipal, que indica que incumple el principio de nivelación y estabilidad presupuestaria y pone en riesgo de la prestación de servicios públicos de calidad".

Asimismo, el alcalde ha afirmado que "el pasado 15 de septiembre se comenzó a trabajar en las cuentas de 2026 con el envío de las líneas presupuestarias fundamentales al Ministerio de Hacienda" por parte de la edil del área, Isabel Domínguez, que es de Vox. Según el primer edil, ese documento "estableció que alcanzarían los 58,7 millones de euros" y "no se recogía ninguna rebaja del IBI".

Pascual ha mantenido que "al día siguiente, 16 de septiembre, se envió una tarea a los concejales para que elevaran sus propuestas siguiendo las mismas líneas presupuestarias, pero el 17 de septiembre se inició un expediente para modificar el IBI un 5%, lo que significa un descenso de los ingresos de cerca de 640.000 euros, que se suman a los 700.000 que ha dejado de ingresar el ayuntamiento este año por la rebaja de este impuesto aprobada en el contexto de la subida de la tasa de residuos".

Pascual ha declarado que, a partir de estos hechos, inició una negociación en septiembre para estudiar el asunto y, entonces, desde el PP se ha planteado que "se podía seguir haciendo un esfuerzo para reducir entre un uno y un 1,5% el IBI". En estos momentos, el alcalde ha sostenido que, "por plazos, ya no será posible".

"MENOS SERVICIOS O DE MENOR CALIDAD"

Según ha detallado el consistorio en un comunicado, "la semana pasada se reactivó este expediente y se generaron los informes correspondientes para su paso por comisión informativa". Al respecto, el primer edil ha detallado que intervención plantea que con la bajada del 5% del IBI se podría producir "un incumplimiento del principio de nivelación" y "del objetivo de estabilidad presupuestaria, con las consecuencias que ello puede tener, que son menos servicios" o "de menor calidad".

Pascual ha reconocido que, tras recibir ese informe, "por responsabilidad y seriedad" rechazó su inclusión en el orden del día del próximo pleno: "Consideramos que no se dan las circunstancias para que esto pueda ir sin poner en riesgo la estabilidad de la institución y sus servicios".

"HACER REALIDAD PROYECTOS"

Además, el alcalde ha remarcado la "importancia" del ingreso "fijo y estructural" procedente del IBI y ha argumentado que "es muy importante tener unos presupuestos municipales suficientes para hacer realidad proyectos que deben desarrollarse en esta segunda parte de la legislatura".

Entre ellos, ha mencionado "algunos que preocupan realmente al ciudadano, como la limpieza de la ciudad, pero también el desarrollo de infraestructuras muy necesarias como las piscinas municipales o la reurbanización del centro histórico o la puesta a punto de los espacios verdes y de recreo".

El primer edil, arropado por todos los concejales del PP, ha aclarado que se pretende así "garantizar los compromisos adquiridos y proyectos de futuro para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los sanvicenteros, manteniendo la estabilidad y una línea coherente de inversión y de gasto y una política fiscal contenida".